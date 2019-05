Cena masa raketově vzroste. Česko se bude potýkat s nedostatkem

Vepřové maso bude podle televize Nova stále dražší a v obchodech ho už jen tak nekoupíme. Dovážet Namísto toho se bude vyvážet do Číny, která je na tom díky epidemii špatně.

Tamní chovatele decimuje africký mor, který zabil od loňského prosince na jedné farmě zabil i přes dvacet tisíc prasat. A zlepšení je v nedohlednu.

Do Číny se proto bude maso dovážet z Evropy, a to i z České republiky. Lze proto očekávat, že z našich pultů začne poměrně rychle mizet. A to se negativně odrazí na ceně.

"Situace se dále dramatizuje. V Číně podle hodinu staré zprávy CNN budou zřejmě muset vybít třetinu všech svých prasat… Do cen vepřového v ČR se to již promítá, ale zdražování přidá na tempu ještě v dalších letošních měsících," řekl televizi ekonom Lukáš Kovanda.

Za vepřové maso bychom si tak prý mohli připlatit až o 30 % více. Zdražování se ale dotkne i kuřecího a hovězího. I po nich totiž bude poptávka.

Podle televize ale za ně nepřiplatíme tolik jako za vepřové. Ceny se zvednou zhruba "jen" o 15 %. "V menším rozsahu pak bude zřejmě zdražovat hovězí, kterým lidé – nejen v ČR – budou dražší vepřové částečně nahrazovat," tvrdí Kovanda.

"Tlak na růst cen červeného masa bude v ČR patrný minimálně po celý letošní rok a bude tak další nepříjemností pro tuzemské spotřebitele. Ti už se nyní musí smířit se zdražováním brambor, zeleniny, pečiva či másla. Důvodem je loňské sucho a špatná úroda, růst cen energií a růst mezd, včetně mezd pracovníků v zemědělství a potravinářství," dodal.