Příběh nemocné Natálky spojil stovky lidí

A tak se skupina zdánlivě nesourodých lidí spojila a pomalu začal vznikat koncert pro Natálku. Rodiče Natálky, jejich přátelé a hlavně školka, kam Natálku rodiče dováží, vytvořili tým. Událost dostala jméno Den pro Natálku a pomalu se z komorního koncertu stala velká akce pro děti i rodiče. K vystupujícím kapelám se přidalo několik jednotek dobrovolných hasičů z okolí. Ti vystaví techniku, stejně tak břeclavská městská policie ukáže své muže a techniku v plné zbroji. Chybět nebudou záchranáři s výukou první pomoci.

A pak se to stalo. Obrovské množství lidí spojila facebooková akce Den pro Natálku. „Denně přichází několik nabídek na dárky do tomboly. Máme mnoho poukazů na služby, dárků ručně vyrobených i těch koupených. Přímo na akci budou kosmetičky a masérka, které své služby nabídnou za příspěvek pro Natálku. Děti si budou moct zajezdit na poníkovi, zadovádět na umělé sjezdovce i na nafukovací skluzavce. Místní dopravní firma nabídla zcela zdarma svůj kamion jako podium pro vystupující“ srhnula nabídy na spolupráci Petra Pajpachová, která se ujala organizování dobrovolníků.

Během několika dní facebook zaplavila vlna solidarity s Natálkou a stále přibývá atrakcí a darů. Samotný Den pro Natálku vypukne ve 14 hodin pod zámkem v Břeclavi 19. května letošního roku. Lidé nabízí i pomoc při organizaci akce, ptají se, kam mohou přinést dary do tomboly i jak jinak mohou pomoct. Jak uvedl manžel Pajpachové Petr, akci zaštítila Dobrovolná záchranná služby ČR s tím, že oficiálně zřídila sbírku včetně transparentního účtu. Cílem je do konce května získat co nejvíce peněz na operaci Natálky. Tatínek Natálky Marian přímo na facebooku poděkoval za podporu.

Už teď je jasné, že akce zasáhla obrovské množství lidí a tak nezbývá než doufat, že dorazí mnoho návštěvníků, kteří podpoří úsilí o zábavné odpoledne plné her a zábavy, okořeněné dobrým úmyslem. Ti mohou přispět přímo na akci nebo na transparentní účet 1396841002/5500.