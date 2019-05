Pověst farmářských trhů na jižní Moravě kazí překupníci, veterináři odhalili řadu pochybení

Problémy se v podstatě stále opakují. "Prodávají se potraviny neznámého původu, chybí datum použitelnosti, v teplých dnech je problém s nedodržováním požadované teploty. A v některých případech prodejci nemají výrobky dostatečně ochráněné před kontaminací. Masné výrobky či sýry tak mohou kolemjdoucí doslova osahat," řekl Velecký. V nedávno aktualizovaném desateru na webu veterinářů jsou rady, jak správně prodávat. "Pokud si je prodejci přečtou, mohou se předem řadě problémů vyhnout," dodal Velecký.

Dlouhodobým problémem jsou i překupníci. Obvykle prodávají zboží z ciziny a získávají je od dodavatelů, kteří tyto zásilky ze zákona nehlásí na takzvaném místě určení, což je první místo, kde se objeví zahraniční zásilka v Česku. "Překupníci prodávající na sebe také nemají zboží kde skladovat. A když neprodají, tak je uskladní doma, a pak jedou prodávat jinam. Proto děláme i křížové kontroly napříč okresy i kraji," řekl Velecký.

Obvykle se jedná o prodejce masných výrobků nebo sýrů a jiných mléčných výrobků. Nejúčinnější opatření kromě sankce je podle Veleckého znehodnocení výrobků přímo na místě. "Potraviny obarvíme," vysvětlil Velecký. Vykázání takových prodejců je podle něj v zájmu organizátora trhu.

Kupující by se měl podle veterinářů orientovat i podle toho, kolik informací o sobě prodejce zveřejní. "Je v jeho zájmu, aby jich bylo co nejvíce. Pokud jde jen o malou cedulku s minimem informací, budí to podezření," uvedl ústřední ředitel SVS Zbyněk Semerád.

V celé republice je hlášených 287 trhů či tržních míst, z toho na jižní Moravě 50. Začaly fungovat v roce 2010 a podle veterinářů jsou stále velmi oblíbené. "Některé se konají příležitostně, některé jsou kontinuální, což je případ třeba brněnského Zelného trhu a přilehlé Tržnice," řekl Velecký.