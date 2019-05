Nepříjemná zpráva pro Čechy: Kvůli slabé koruně letos dovolená v Egyptě podraží

Od poloviny loňských prázdnin podle ekonoma Lukáše Kovandy žádná jiná ze světových měn neposílila vůči koruně tak výrazně jako egyptská libra. "Vůči koruně od té doby do dnešních dní zhodnotila o více než deset procent. Spotřebitelská inflace v Egyptě přitom není zanedbatelná, v posledních roce se v měsíčním meziročním sledování pohybuje v pásmu od dvanácti do osmnácti procent. Češi se tedy musí připravit na to, že v Egyptě bude letos citelně dráže než loni v létě, a to jak kvůli oslabení koruny vůči libře, tak kvůli výrazné inflaci," uvádí hlavní analytik Czech Fund.

Naopak turecká lira patří mezi pět světových měn, které od půle loňského léta vůči koruně nejvíce oslabily. "Více než turecká měna oslabily vůči koruně jen měny Angoly, Haiti, Zambie a Argentiny. Turecká lira ztratila od loňské poloviny prázdnin do dnešních dní vůči koruně více než třináct procent," vysvětluje.

Příznivý dopad na ceny z pohledu českého turisty však tlumí vysoká inflace, která za poslední rok byla v Turecku ještě výraznější než v Egyptě. V měsíčním meziročním sledování se pohybuje v pásmu od patnácti do šestadvaceti procent. Právě inflace tak u celé řady zboží způsobí, že cena z pohledu Čecha nebude o nic výhodnější než loni. "Například pivo podle Tureckého statistického úřadu zdražilo od poloviny loňského léta průměrně z ceny 8,65 liry na aktuální úroveň přesahující deset lir. Navzdory oslabení liry vůči koruně tak Čech bude za pivo v Turecku tak jako loni průměrně platit v přepočtu zhruba 38 korun," dodává Kovanda.