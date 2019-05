Hrušínský burcuje: Babišové, Zemanové, Klausové a Foldynové znovu strhávají naši zem směrem ke lži a nesvobodě

Hrušínský se zamýšlí nad tím, proč se vlastně demonstrace za nezávislost justice konají. „Proč je třeba vyjít po celé zemi protestovat na náměstí? Proč je třeba jít k volbám do Evropského parlamentu? Narodil jsem se v roce 1955 v nesvobodné bolševické zemi, kterou terorizovali bezcharakterní, pokřivení a zkorumpovaní lidé. V zemi, která za sebou měla popravy stovek nevinných lidí odsouzených v politických procesech padesátých let. V zemi prošpikované fízly a udavači, komunistickými grázly, kteří z Československa udělali vězení obehnané ostnatými dráty,“ vysvětluje svůj postoj na facebooku.

A život to podle něj rozhodně nebyl snadný. „Tábor míru s nekonečnými frontami na toaletní papír, dámské vložky, na knížky, banány a všechno, co ve svobodných zemích lidé považují za samozřejmost. Lež byla všudepřítomná, za pravdu se zavíralo do kriminálu. Děti provinilců nesměly studovat, nesmělo se svobodně cestovat. Od mých 13 let byla země okupována sovětskými vojsky ovládanými z Moskvy a vládli jí pohůnci řízení Kremlem. Husákové a Bilaci, Štrougalové, Jakešové a Štěpáni. Pár komunistických bohatců drželo zemi v bídě a chudobě,“ popisuje, jak to chodilo v éře komunismu.

Trpěli prý jen obyčejní lidé, ale i známé osobnosti. „Čas od času nahnali umělce do Národního divadla, aby je - stejně jako nacisti za Protektorátu - ponížili a nutili k poslušnosti. Aby je ponížené ukázali lidu. Čas od času zastřelili na hranicích člověka, který chtěl do Vídně na kafe. Za tento teror nebyli komunističtí zločinci dodnes potrestáni. Proto znovu zvedají hlavy. Proto jsou čím dál víc drzejší,“ myslí si herec.

V něčem je podle něj tato situace srovnatelnou s tou dnešní. „Obyčejní lidé se vždycky, když bylo v Čechách nejhůř, bránili humorem. Země bývala zaplavena vtipy na adresu mocných. Stejně se lidé už zase smějí vládcům i dnes. Nikdy se internetem nešířilo takové množství vtipů na novodobé bolševiky a nácky, kteří nám už zase chtějí rozkazovat, ponižovat a krást. Vládci posledních let - Babišové a Zemanové, Klausové, Foldynové a Faltýnkové, Benešové a Konečné znovu strhávají naši zem směrem ke lži a nesvobodě, neodpovědnosti a korupci - skryti za antikorupčními hesly,“ vysvětluje Hrušínský.

A protože už dnes ví, co je to svoboda, chce ji před nimi bránit ze všech sil. „Proto je třeba jít na náměstí po celé zemi a svobodu si už nikdy nenechat vzít. Proto je třeba bránit nezávislost české justice. Bránit spravedlnost. Proto je třeba jít volit demokratické strany, které vzdorují manipulacím, lžím a pokryteckému populismu. Už zase je třeba bránit pravdu. A lásku. Bránit humor a svobodu. Hodnoty, bez kterých by život nestál za nic,“ dodává principál Divadla Na Jezerce.