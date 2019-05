Geislerová, Hašek, Klus i Liška poslali vzkaz Babišovi: Andy, ta kampaň bude úspěšná. To neustojíš!

Mezi demonstranty byla i řada českých celebrit. Nechyběla ani herečka Aňa Geislerová, Klára Issová, herec Pavel Liška, zpěvák Jiří Macháček nebo moderátorka Ester Janečková. Dostavili se i lidé z Divadla Na Jezerce v čele Janem Hrušínským a Miluší Špechtovou či Annou Polívkovou.

Tomáš Klus vystoupil například s písní „Pánu Bohu do oken“. Ten Babiše srovnal s Krysařem. „V novele Viktora Dyka odvede Krysař děti měšťanů, kteří mu odmítli zaplatit za jeho služby a utopí je v řece. Líbivé melodie Andreje Babiše taky mnohé matou tak, že nevidí a neslyší rozbouřenou a hladovou řeku. Už v tuto chvíli Krysaři platíme a přesto odmítá přestat hrát. To, že jste tady, že jste přijeli z nejrůznějších koutů naší krásné země je důkazem, že nás krysařova flétna probírá, že si znova uvědomujeme svá občanská práva, svou moc a potřebu pravdy,“ uvedl ve svém projevu písničkář.

„Je zapotřebí otevřít otázku role etiky ve společnosti a dát jasně najevo, že lhaní a manipulace s pravdou bylo dost. Děkuji vám, děkuji vám z celého srdce za důslednost, která je v této situaci tolik potřebná. Prosím vás zároveň, abyste svůj hněv nemířili na ty, kteří podlehli kouzlu krysařovy flétny, jsou to lidé jako my, jen s jiným hudebním vkusem. Věřím, že se tenhle Nekonečný příběh blíží ke šťastnému konci, a že Atrej nasedne na svého Falcotýnka a Fantazie bude zachráněna,“ dodal s odkazem na Nekonečný příběh.

Na pódiu zazpíval také Jan Nedvěd. Bývalý hokejista Dominik Hašek pak kritizoval údajnou Babišovu spolupráci se Státní bezpečnosti (StB). „V čele vlády stojí nejen trestně stíhaný člověk, ale především bývalý agent StB. Člověk, který se za bývalého režimu upsal ďáblu, aby z toho měl osobní prospěch,“ varoval někdejší brankář české reprezentace.

Aňa Geislerová upozornila na to, že je smutné, že se lidé na Václavském náměstí vůbec museli sejít. „Chci říct jednu věc. Z úst jednoho člověka, o kterým se tady tak nenápadně bavíme celou dobu, jsem slyšela, že prý je vedena kampaň. A já bych to tady chtěla potvrdit. Ano, my vedeme kampaň. Vedeme kampaň za odstoupení trestně stíhaného estébáka, kampaň za nezávislou justici, kampaň za ochranu životního prostředí, ne za ochranu vlastního podnikání, a říkám jednu věc, Andy, ta kampaň bude úspěšná. Bude! A proto jsme tady,“ dodala herečka, která také poděkovala všem kteří přišli.

Slova se ujala i herečka Martha Issová. „Před pár dny jsem se koukala na rozhovor s hokejistou Jakubem Voráčkem, který na otázku, co si myslí o současné české vládě a prezidentovi, odpověděl: No, já si myslím, že si z nás dělají... a pak řekl jedno sprostý slovo, které teď nechci opakovat, ale myslím si to samé. A myslím si, že jediná cesta z toho je aktivní občanská společnost, která svým politikům bude připomínat, že oni jsou tady kvůli nám," uvedla.

Připomněla také, že politici v čele s Babišem jsou jsou zástupci občanů. „A když nás budou zastupovat špatně, tak nás zastupovat nemůžou. My jim budeme připomínat, že je bedlivě sledujeme, vidíme a vždycky po nich budeme chtít, aby byli odpovědní za své činy. A nepřestaneme s tím, dokud se věci nezačnou měnit nějak k lepšímu,“ uvedla herečka s tím, že lidé nesmí přestat ve svém úsilí.

Krátce promluvil i herec Pavel Liška: „Vy jste úplně parádní. Já vás taky rád vidím. Takový pohled mají asi Rolling Stones, když koncertujou. Nebo Mig 21. Vydržme to, oni to neustojí, vydržme to,“ burcoval demonstranty Liška.

Poté se před demonstranty objevil i zpěvák zmíněné skupiny Mig 21 Jiří Macháček. „Říkal jsem si, jaká píseň by byla asi nejlepší,“ řekl na úvod zpěvák, který ocenil, že je organizátoři pozvali. „Napadlo mě: Pec nám spadla, kdopak nám ji postaví, starej pecař není doma a mladej to neumí. Ale jak se tak na vás dívám, tak ten mladý se to krásně hezky učí. Takže až si zítra někde přečtu, že tady byla jenom parta křiklounů, zaplacených křiklounů, kteří jsou tady z jakýchsi partikulárních zájmů, tak mi věřte, že tomu nebudu věřit. Děláte na mě ten nejlepší dojem uvědomělé občanské společnosti, které jde především o to, aby ve své zemi měla respektovány demokratické principy. A za to vám děkuji,“ dodal Macháček.

Na Václavském náměstí nechyběl ani biskup Václav Malý, operní pěvkyně Dagmar Pecková, expremiér Bohuslav Sobotka, herečky Světlana Nálepková, Eva Holubová a Dana Morávková, nebo zpěvačka a herečka Bára Poláková.