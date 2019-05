Lanovka na Sněžku nejezdí, zastavil ji silný vítr

Turisté, kteří se chtějí v deštivém a chladném počasí přesto z Pece pod Sněžkou na nejvyšší horu vydat, musí jinudy než Obřím dolem. Správa Krkonošského národního parku výstupovou cestu od kapličky do Obřího sedla uzavřela, kvůli poničenému mostku v Rudné rokli na jihozápadním svahu Sněžky u trkače. Alternativní trasa z Pece na Sněžku vede po zelené turistické značce na Růžohorky a odtud po žluté. Delší trasa, kterou se turisté vyhnou Obřímu dolu, vede na Sněžku přes Richtrovy boudy, Výrovku a Luční boudu.

Lanovku na Sněžku tvoří dva úseky, Pec pod Sněžkou - Růžová hora a Růžová hora - Sněžka. Spodní úsek na Růžovou horu je kvůli větru mimo provoz spíše výjimečně. Celková délka lanové dráhy je asi 3,5 kilometru. Z hlediska převýšení a počasí jde v ČR o nejextrémnější kabinovou lanovku. Převýšení lanové dráhy z dolní stanice v Peci do horní stanice na Sněžce je přes 700 metrů. První úsek má převýšení asi 510 metrů a druhý 260 metrů. Aktuální informace o provozu lanovky je možné sledovat na webu.

V Krkonoších vydatně prší a teploty v 1000 metrech se pohybují kolem deseti stupňů Celsia. Meteorologové upozornili na to, že Krkonoše dnes mohou zasáhnout až extrémní srážky, po nichž se mohou rychle rozvodnit hlavně menší řeky. Ve Špindlerově Mlýně hladina Labe po silném dešti v 07:00 přesáhla hranici prvního stupně povodňové aktivity. V Krkonoších má pršet celý den a také vítr by měl být silný a v nárazech dosahovat rychlosti i přes 70 kilometrů v hodině. Podobné počasí má být v Krkonoších i ve čtvrtek, vítr by měl ale od západu postupně slábnout.