Bývalý pražský imám svědčil v případu údajného teroristy: Považoval jsem ho za člena BIS, tvrdí

Kobulnického viní obžaloba z přípravy teroristického útoku v Praze, za což mu hrozí až patnáctiletý trest vězení. Kriminalisté na konci roku 2017 nalezli v jeho bytě chemikálie k výrobě výbušnin a návodná videa. Doma měl chemické látky i časovače. Vysoce hořlavé a výbušné látky pak skladoval v panelovém domě. Mladík podle své výpovědi zastával dříve radikální názory, které získal z videí takzvaného Islámského státu. Později je ale přehodnotil, protože se blíže seznámil s islámskou vírou.

Pětadvacetiletý Slovák obžalobu odmítl, stejně jako podezření policie a tajných služeb, podle kterých se radikalizoval Shehadeh. Někdejší pražský imám pak u soudu uvedl, že on sám je obviněn pouze proto, že pomáhal svému bratrovi a jeho ženě dostat se do Sýrie. Před svým odjezdem z Česka v roce 2017 byl pro část muslimů náboženskou autoritou, řekl. Kobulnický se od něj chtěl učit, což však Shehadeh odmítl. "Vyhýbal jsem se tomu, jak jsem mohl," prohlásil.

"Byl jsem na sto procent přesvědčený, že je (Kobulnický) nasazený od BIS," dodal bývalý imám. Uvedl, že s takovým postupem bezpečnostní služby má již zkušenosti z dřívější doby. Její členové se prý v mešitách chovají stejně jako obžalovaný mladík - neprozrazují o sobě nic osobního a spíše poslouchají, co říkají ostatní. Slovák mu připadal arogantní a kromě setkání v mešitě s ním prý mluvil pouze jednou po telefonu a nechal si od něj pomoci se stěhováním.

Shehadeh opustil ČR v roce 2017, loni byl dopaden v Jordánsku a převezen zpět do Česka. Z podpory terorismu byl obviněn poté, co jeho bratr a švagrová vycestovali do Sýrie, kde se účastnili bojů v sesterské teroristické organizaci Al-Káidy. Imám jim podle obvinění pomáhal. K dnešnímu jednání ho přivedla ozbrojená a maskovaná eskorta vězeňské služby.