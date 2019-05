Dohra kauzy polskoho masa: Řezník z Opavska chce ukončit podnikání

"Nechápu, proč musíme provádět povinně veterinární rozbory dovezeného masa, když mám potvrzení z polské akreditované laboratoře, že maso je v pořádku," řekl podnikatel. V jeho prodejně před časem skončilo 255 kilogramů polského drůbežího, u kterého veterináři odhalili salmonelu. "Okamžitě jsem dostal zákaz dovozu drůbežího masa z Polska," řekl Šajtar. Podle Petra Majera z SVS veterináři rozhodně nezakazují dovoz zahraničního masa. "Příjemci zásilek, u nichž byly salmonely vyšetřením prokázány, musí po dobu platnosti mimořádných opatření u všech dalších zásilek drůbeže ze stejné země, odkud pocházela zdravotně závadná zásilka, doložit jejich vyšetření na přítomnost salmonel. Až po obdržení vyhovujícího výsledku z akreditované laboratoře mohou maso uvolnit na trh," řekl ČTK Majer.

Aby mohl Šajtar maso prodávat, musel by nechat každé laboratorně vyšetřit. Rychlejší verze testů trvá jeden den, je podle něj ale příliš drahá. Levnější trvá tři dny, maso je pak však už neprodejné. "Je nemožné dovážet maso a nechat ho pokaždé vyšetřit. Zvažuji proto, že ukončím podnikání. Je to otázka měsíců. Především proto, že mám dvouměsíční výpovědní lhůtu u pronajatých prostor," doplnil podnikatel a nechápe, proč je v celé kauze trestán právě on, poslední článek celého řetězu.

"Mám potvrzení z polské akreditované laboratoře, že maso bylo před transportem v pořádku. Podle českých veterinářů bylo infikované salmonelou. Nevidím jiné východisko, než že se to stalo během transportu," dodal Šajtar. Podle veterinářů není podmínkou, aby laboratoř měla sídlo v ČR, jen v mase nesmí najít bakterie salmonel.

Problémy s polským drůbežím masem zaznamenal i ostravský velkoobchod Benstar. V jeho skladu skončilo 150 kilogramů infikovaného drůbežího. "Ve spolupráci s veterináři jsme zásilku zlikvidovali. Okamžitě jsme zastavili prodej drůbežího a změnili dodavatele. Nyní odebíráme drůbeží maso od českého chovatele," řekl vedoucí pobočky Benstar Ostrava Martin Bednárek. Osobně nedokáže určit, kde se stala chyba. "V každém případě polské úřady mají benevolentnější přístup než ty v Česku. U nás se kontroluje každá šarže, v Polsku je to náhodný výběr," řekl Bednárek.

Veterináři uvádějí, že není možné fyzicky kontrolovat každou šarži, v poslední době jsou však kontroly častější. "Také v ČR kontroly probíhají namátkově na základě analýzy rizik. K vytipovávání zásilek ke kontrole napomáhá nahlašovací povinnost, kdy již několik let musí příjemci zahraničních zásilek veterinárního zboží nejpozději 24 hodin před jejich příchodem informovat o tom příslušnou krajskou veterinární správu," uvedl Majer.

Do Česka se zhruba od poloviny dubna dostalo 16 tun polského drůbežího maso se salmonelou. Asi se všechno snědlo, protože výsledky testů dostali veterináři po datu spotřeby masa. Všech 12 příjemců zásilek, mezi nimiž byl mj. sklad řetězce Albert nebo jeden z velkých distributorů Bidfood, musí nyní před uvolněním dalších polských zásilek na trh nechat drůbeží maso prověřit na salmonelu. Přikazují jim to individuální veterinární opatření, která správa pro každého příjemce vypsala nebo vypíše.

Salmonela způsobuje akutní průjmové onemocnění. Při dostatečné tepelné úpravě masa je však riziko nákazy minimální. Salmonely jsou podle veterinářů zničeny při tepelné úpravě nad 70 stupňů Celsia po dobu deseti minut, případně při úpravě při vyšší teplotě po kratší dobu nebo nižší teplotě po delší dobu. V Česku letos platila od konce února do konce března mimořádná opatření kvůli nálezu salmonely ve zhruba 700kilogramové zásilce hovězího z Polska. ČR od plošného opatření upustilo po tlaku Evropské komise.