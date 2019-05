Na Vsetínsku platí třetí povodňový stupeň

Hladina v Senici stoupla podle podle starosty obce Zdeňka Srněnského velmi rychle. Voda se dostala i do desítky rodinných domů. "Mám informace, že Senice kulminuje. Pokud nebude víc pršet, tak by to mělo trošku opadnout. Další vlna by ale mohla přijít v noci nebo ráno," řekl ČTK starosta. Lidé v obci plní pytle pískem a jsou připraveni je umístit na krizová místa. Hladina Senice dosáhla v 16:00 výšky 315 centimetrů, třetí povodňový stupeň platí od 270 centimetrů. Běžně bývá v toku asi 80 centimetrů vody.

Ve Vizovicích se voda do domů a sklepů nedostala. "Hasiči jsou v terénu, čistí kanály a propustky, řeší případné komplikace," řekla ČTK starostka Silvie Dolanská. Hladina Lutoninky vystoupala na více než 140 centimetrů, normálně v ní je kolem 20 centimetrů vody.

Limit pro vyhlášení druhého povodňového stupně byl překročen na toku Bystřička nad a pod stejnojmennou nádrží, také na Dřevnici v Kašavě nad nádrží a Vsetínské Bečvě v Jarcové.

První povodňový stupeň platí na Vsetínské Bečvě ve Velkých Karlovicích a Vsetíně, toku Zděchovka ve Zděchově, Hutiském potoce v Solanci, Rožnovské Bečvě ve Valašském Meziříčí, Juhyni v Kelči, Dřevnici ve Slušovicích a Zlíně. Platí i na tocích pod luhačovickou a bojkovickou nádrží a Olšavě v Uherském Brodě.

Hasiče zaměstnává v celém kraji zejména čerpání vody ze sklepů, nejvíce na Vsetínsku. Evidují již přes 60 výjezdů.

V úterý odpoledne byla z preventivních důvodů otevřena spodní výpust na vodním díle Karolinka na Vsetínsku. "Naše nádrže jsou připraveny zachytit či transformovat případné povodňové průtoky, retenční prostory jsou na všech nádržích volné a hladinu zásobních prostor upravujeme dle aktuální situace a předpovědi. Naši dispečeři vývoj pečlivě monitorují a situaci sledují i zaměstnanci v terénu," uvedl generální ředitel Povodí Moravy Václav Gargulák.

Za posledních 24 hodin napršelo nejvíce v oblasti Beskyd, Jeseníků a Vysočiny, například na Horní Bečvě na Vsetínsku spadlo 54 milimetrů vody. "V současnosti jsou největší srážky za jednu hodinu ve Vsetíně (11 milimetrů), Karolince (deset milimetrů) nebo ve Valašském Meziříčí (osm milimetrů)," uvedl mluvčí Povodí Moravy Petr Chmelař.

Ani několikadenní déšť však nedokáže podle Povodí Moravy doplnit deficit několik let trvajícího sucha. Nasycena je jen svrchní část půdy, na doplnění hladiny podzemních vod to však nestačí. "Na podobné vývoje si musíme začít zvykat. Povodně a sucho jsou dvě strany téže mince. Budeme se s nimi setkávat pravidelně. Aktuální situace dokládá, že vedle opatření proti suchu je třeba dokončovat protipovodňovou ochranu v obcích a ve městech. Zbytečná zdržení a průtahy při realizaci protipovodňové ochrany budou do budoucna zvyšovat riziko škod způsobené povodněmi v daných lokalitách," uvedl Gargulák.

V severovýchodní polovině Česka může dnes a ve čtvrtek dopoledne napršet 30 až 70 milimetrů, na návětří hor ojediněle přes 100 milimetrů vody. V Beskydech se vydatnější srážky budou vyskytovat až do čtvrtečního večera. V zasažených oblastech mohou podle ČHMÚ hladiny toků vystoupat na první a druhý povodňový stupeň, na tocích odvodňujících Jeseníky až na třetí stupeň, tedy ohrožení.