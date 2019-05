Střelec z Dražůvek? Byl to samotář a podivín, tvrdí starostka

"To byl určitě zkrat u toho člověka. Byl vždycky podivín. Ale tohle nikdo nemohl tušit, taková reakce. Pan místostarosta se k tomu dostal jenom tím, že dělal doprovod policie u zásahu. Když se snažili k němu dobouchat, tak nikdo určitě nepředpokládal, že se bude střílet, protože jinak by s sebou nikoho nebrala," řekla ČTK starostka.

Policisté na místě řešili sousedský spor, mužem, který následně střílel, byl podle policie dosud bezúhonný občan. Nevlastnil legálně drženou střelnou zbraň. Během výzvy před vstupem do domu zazněl podle policie bez varování výstřel, který smrtelně zranil místostarostu. "Svým zraněním bohužel přes okamžitě poskytnutou pomoc podlehl," uvedl na policejním webu mluvčí Pavel Šváb.

Starostka řekla, že střelec byl z rodiny, pro kterou místostarosta a jeho rodina v minulosti udělali hodně dobrého. "Pomáhali jim. Je to nepochopitelné," řekla Čudrnáková. Zopakovala, že šlo o samotářského podivína. "Kdybych ho potkala na ulici, nebudu vědět, kdo to je. Protože on tam byl zalezlý. Nevěděli jsme ani, z čeho žije. Dřív žil s maminkou, ale ta se kvůli zdravotnímu stavu odstěhovala do domu s pečovatelskou službou. Byl tam sám," uvedla starostka.

Dnes byla v Ostravě na sněmu Svazu měst a obcí. "Kdybych nebyla v Ostravě, šla bych tam já. Byla by to moje povinnost," řekla Čudrnáková.

Podle informací policie se místostarosta ráno zúčastnil jako svědek policejní akce. Policisté zřejmě na místo přijeli kvůli podanému trestnímu oznámení, muž ale na místostarostu vystřelil. Útočníkův soused, který trestní oznámení podal, v médiích uvedl, že mu dotyčný vyhrožoval. Ve sporu šlo podle něj o vodu ve studni.