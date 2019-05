Praha zvýší nájmy u více než 2300 městských bytů o čtvrtinu

— Autor: Jan Hron / EuroZprávy.cz / ČTK

Pražský magistrát zruší dosavadní slevu 25 procent na nájemném u 2326 bytů, tedy u zhruba třetiny svého bytového fondu. Dnes to schválili pražští radní. Vedení Prahy v roce 2012 zvýšilo nájmy o tehdy povolené maximum, ale zároveň zavedlo slevu, která ponechala částky na původní úrovni. Chtělo se tím pojistit do budoucna pro případ, že by tehdy schvalovaný nový občanský zákoník možnost zvyšování omezil. Od té doby se sleva nezměnila, což podle radního Adama Zábranského (Piráti) neodpovídá situaci na trhu.