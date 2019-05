Ohňostroje rozzářily Brno. Soutěž Ignis Brunensis pokračuje až do půli června

V hlavní soutěži zahraničních a českých ohňostrůjců na hladině Brněnské přehrady uvidí diváci vždy od půl jedenácté večer čtyři velkolepé ohňostrojné show. Ohňostroje na přehradě budou odpalovány v tradičním systému sobota – 1. června (úvodní česká show na přehradě je nesoutěžní), středa – 5. června, sobota – 8. června, středa – 12. června. Finálový ohňostroj se odehraje stejně jako zahajovací prelude (24. 5.) v centru Brna na obloze nad hradem Špilberk. Ohňostrojný epilog s názvem „Gaudeamus Igitur“ v sobotu 15. června připomene výročí brněnských univerzit.

Festivalu se účastní jako laureáti světových a evropských ohňostrojných soutěží atraktivní sestava zemí – z Evropy vůbec poprvé Norsko, dále Portugalsko a domácí Česko, a z Asie Filipíny. „A co konkrétně čeká na ohňostrojné diváky STAROBRNO IGNIS BRUNENSIS 2019 na Brněnské přehradě? Česká zahajovací show s hity Queen, pak soutěžní portugalský Ohňový tanec, ohňostroj v rytmu jazzu v podání Filipín a norský soutěžní ohňostroj Bojuj za své sny,“ prozradil témata ohňostrojů za producentský tým technický ředitel přehlídky ohňostrojů Jaroslav Štolba, současně ředitel a designér Flash Barrandov SFX.

Zajímavý je pro letošní ročník i výběr povinné dvouminutové hudby k zapracování do celkového designu a hudebního doprovodu soutěžních ohňostrojných představení. Vybrána byla roztančená legendární skladba The Charleston, která zazní při čtyřech show na přehradě ve třech různých verzích. „Těšíme se na roztančené publikum nejen na březích přehrady, pokud si tam diváci najdou pro divočejší tanec prostor,“ doplňuje s úsměvem Jiří Morávek, generální ředitel pořádající společnosti SNIP & CO.

Soutěžní ohňostroje na hladině přehradního jezera začínají ve 22:30 a potrvají i s povinnou závaznou dvouminutovou částí minimálně 17 minut. Epilog věnovaný univerzitám bude mít 12 minut. Originální hudební doprovod synchronizovaný s ohňostroji vysílá exkluzivně ke všem ohňostrojům Rádio Krokodýl 103 FM, které letos slaví 25. narozeniny.

Všechny veřejné výhledové plochy na ohňostroje jsou pro diváky zdarma. Na Brněnské přehradě je ale jako každoročně připravena také komfortní placená zóna – ozvučená tribuna k sezení pro vyznavače ohňostrojného umění z tuzemska i zahraničí.

Předprodej vstupenek na tribunu probíhá prostřednictvím Turistického informačního centra města Brna – online na www.ticbrno.cz a v infocentru na Panenské ul. v Brně. „Na sobotní ohňostroje 1. a 8. června je už tribuna z asi 80% vyprodaná, na středeční ohňostroje 5. a 12. června zatím vstupenky k dispozici v předprodeji ještě jsou,“ uvedl Jiří Morávek.