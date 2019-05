Čechy rozzuřila reklama na Adidas s černochem. Opice nejsme, už u vás nic nekoupíme, vyhrožují

Společnost Adidas ve sponzorovaném facebookovém příspěvku z 22. května zdůraznila, že letos oslavuje „70 let inovací“. K textu přidala fotku Afroameričana s hustým černým plnovousem, který má na sobě bílou mikinu s proslulými třemi pruhy, které jsou pro Adidas charakteristické. „Užij si EXTRA 33% slevu v outletu a ukaž svoje proužky!“ píše se u příspěvku.

Mužem na fotce je James Harden, hráč týmu Houston Rockets v basketbalové NBA a jeden z nejlepších hráčů současnosti. Basketbalista, který má na kontě řadu individuálních ocenění i dvě zlaté medaile z olympijských her, s Addidasem podepsal smlouvu už v roce 2015.

Jenže Češi ho buď vůbec neznají, nebo je jim jedno, o koho jde. Alespoň podle příspěvků přímo pod fotkou basketbalisty. Část lidé začala vyhrožovat, že si už nic od této značky nekoupí. „Od Adidasu nekoupím už ani tkaničky!“ zuřil jeden z lidí, které reklama naštvala.

„Jednou je to česká kampaň, tak tam nemá co dělat ani Beckham nebo Bolt. A černocha s bradou jak muslim. V současnosti provokace. Adi Dasler se obrací v hrobě,“ zlobí se jeden z naštvaných Čechů.

I další mají za to, že v českých reklamách by měli vystupovat jen běloši. „Jako hlavně je to reklama cílená na ČR, tak si toho negra mohli nechat v Americe a tady dát někoho normálního.. „ navrhuje jeden z diskutujících. Našli se i tací, kteří argumentovali tím, že Adidas není česká firma a necílí jen na Česko. „Možná by si ti chytráci tady mohli uvědomit, že firma Adidas sahá dál než na konec České republiky,“ napsala jedna z uživatelek.

„Fuj, to jsem se lek... Ještě aby promluvil, a řekl, dobrý den sousede... Pak bych si uvědomil, že naši předci, umírali zbytečně..“ přidal se další z diskutujících. Některé příspěvky byly otevřeně rasistické. „Tak Addidas už nee, opice nejsem,“ napsal další z Čechů. „Ještě existují reklamy bez n..rů ??“ napsal jiný z nespokojených Čechů. „Jděte do p*dele s tou černou chcankou,“ píše se v dalším příspěvku.

Někteří měli snahu neznalým vysvětlit, kdo na obrázku ve skutečnosti je, většinou ale tvrdě narazili. „Tady je ale sluníčkářů. To je hnus. Tak jdete za svejma miláčkama do Afriky, když je máte tak rádi a za Čechy se stydíte!!!!!!!“ vyzval jeden z diskutujících ty, kteří se firmy Adidas a známého basketbalisty zastali.

Řada uživatelů nakonec jen nevěřícně zírala, jak se tato diskuze vyvíjí. „Titul největších rasistů v Evropě si Češi právem zaslouží,“ posteskl si jeden z diskutujících. „Co vyvolá jedna reklama na sportovní značku, jak tady čtu ty komentáře, tak si říkám, že nám už není asi ani pomoci,“ přidal se další.