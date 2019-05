"Král pedofilů" si odpyká devět let, jednu z dívek mu posílala její matka

— Autor: EuroZprávy.cz / ČTK

Za zneužívání dívek v pražských mateřských školkách a za dlouhodobý sexuální vztah s jednou ze svěřenkyň půjde učitel tance Petr Dostál na devět let do vězení. Poté se bude muset podrobit ústavní sexuologické léčbě a deset let nebude smět pracovat s dětmi. Pravomocně o tom dnes rozhodl odvolací pražský vrchní soud. Vinu a potrestání matky znásilňované dívky má znovu projednat Městský soud v Praze.