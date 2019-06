Jan Hrušínský: Milí voliči Babiše a Zemana, připravte si peněženky! Bude se za pány platit

Hrušínský, který patří k dlouhodobým kritikům vlády i Hradu poslal po zveřejnění zprávy o závěrech Evropské komise o střetu zájmů Andreje Babiše důrazný vzkaz. „Milí voliči Andreje Babiše a Miloše Zemana, připravte si peněženky! Bude se za pány platit. Vážně jste tohle chtěli?“ zajímá herce.

„Vy jste asi nevěděli, že je pan Babiš trestně stíhaný, že ne? Pan prezident to věděl. A přesto ho jmenoval předsedou české vlády. Asi jste nevěděli, že je pan Babiš estébák? Jinak byste ho přece nevolili, že ne? Přece nejste hlupáci. Pan Zeman to věděl... A soud ve Štrasburku to teď potvrdil. Slovenský soud už dávno,“ připomíná, že Babiš se kvůli StB dokonce soudil.

Teď k tomu přidává fakt, že stovky milionů evropských dotací skončily neoprávněně na účtech Agrofertu. „Tomu nejspíš zůstanou a bude je muset vracet Česko. EU dotace Agrofertu zastavila. Víte to, voliči Andreje Babiše? Miloš Zeman to ví. Přesto mu je dál proplácí Česká republika. Totiž vy, milí voliči hnutí ANO. S vědomím prezidenta republiky. Z vašich peněz. My to bohužel musíme platit s vámi. Děkujeme vám, ironicky poznamenal Hrušínský.

Zmiňuje i jeden konkretní případ dotací pro firmu Andreje Babiše. „Já nevím, jestli jste si ze svých daní chtěli koupit linku na toustový chleba za sto milionů korun. Já ji nechtěl! Já bych radši housky a chleba z malé pekárny, kde je upečou s láskou a pečlivostí. Já bych byl radši, kdyby těch sto milionů na chleba z holdingu dostali učitelé v základních školách. A těch 500 milionů, co šlo jen vloni od února do Agrofertu, kdyby dostaly zdravotní sestřičky v nemocnicích. Nebo důchodci. Víte? Milí voliči Andreje Babiše? Kdybychom nedostávali jenom sliby, sliby a sliby,“ píše na svém facebooku principál Divadla Na Jezerce.

„Taky bych byl rád, kdyby někdo v klidu dovedl k soudu podvody s Čapím hnízdem. Já vím, milí voliči Andreje Babiše, teď si asi říkáte: Vždyť to bylo jenom 50 milionů! Ano, padesát milionů korun to bylo. Uvědomujete si, co si říkáte? Uvědomujete si, co nám to provádíte, když volíte trestně stíhané komunistické agenty? Když volíte fízly a bolševiky? Prosím vás, přemýšlejte o tom trochu. Děkuji vám,“ vyzval příznivce premiéra a prezidenta Hrušínský.