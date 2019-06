Zlínský filmový festival ukončil půlmaraton v ulicích města, zvítězil Ukrajinec

— Autor: EuroZprávy.cz / ČTK

Rekordních 1651 běžců se dnes odpoledne zapojilo do festivalového půlmaratonu a dalších běžeckých závodů v ulicích Zlína. Staly se tečkou za letošní devítidenní přehlídkou zlínského filmového festivalu pro děti a mládež. Běžci se do ulic Zlína vydali počtvrté v historii festivalu. Vítězem půlmaratonu se stal ukrajinský závodník Pavel Vereckyj, který doběhl v čase 1.10:24, vyhrál ho už potřetí. Ženám dominovala jeho krajanka Valentyna Kiliarská v čase 1:34:22. ČTK to sdělila mluvčí festivalu Kateřina Martykánová.