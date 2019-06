Ignis Brunensis: Čeští ohňostrůjci rozzářili nebe nad Prýglem v rytmu hudby skupiny Queen

Ohňostroj z názvem "Bůh ochraňuj královnu“ připravil tým kolem zkušeného českého ohňostrůjce Jaroslava Štolby z FLASH BARRANDOV SFX. Pravidelní návštěvníci vědí, že právě Štolba a jeho ohňostroje k brněnskému festivalu neodmyslitelně patří už dlouhé roky.

Nesoutěžní show byla inspirována jednou z nejznámějších skupin světa. „Legendární rockovou skupinu Queen není třeba představovat. Skupina, složená z výpočetního technika, astrofyzika, zubaře a studenta designu svým osobitým hudebním projevem a fenomenálním hlasem Freddie Mercuryho jednou provždy změnila hudební svět - byla a je obrovskou inspirací. Na vlně úspěchů filmu Bohemian Rhapsody a na přání mnoha příznivců ohňostrojných muzikálů nabídneme několik nesmrtelných hitů, zpracovaných do ohnivé podoby při své premiéře právě na Brněnské přehradě,“ vysvětlují ohňostrůjci, proč si zvolili pro svou práci právě hudbu této skupiny.

Počasí bylo sice teplé, ale kvůli bezvětří se nad přehradou držel kouřový mrak, ve kterém některé efekty zanikaly. Diváci tak bohužel částečně přišli o pečlivě připravenou zářivou show plnou barev za doprovodu písní jako Under Pressure, Don't Stop Me Now, Who Wants to Live Forever, We will Rock You nebo Show Must Go On.

Festivalu se účastní jako vítězové světových a evropských ohňostrojných soutěží výjimečná sestava zemí - z Evropy vůbec poprvé Norsko, dále Portugalsko a domácí Česko, a z Asie Filipíny. „Pro evropské diváky bývají vždy velkým lákadlem asijské ohňostroje. Proto je nám velkou ctí, že do Brna přijedou letos o hlavní cenu IGNIS BRUNENSIS bojovat s portugalským a norským týmem ohňostrůjci z ostrovních Filipín z jihovýchodní Asie," odtajnil účastníky za producentský tým technický ředitel přehlídky ohňostrojů Jaroslav Štolba, současně ředitel a designér Flash Barrandov SFX.

Zajímavý je pro letošní ročník i výběr povinné dvouminutové hudby k zapracování do celkového designu a hudebního doprovodu soutěžních ohňostrojných představení. Vybrána byla roztančená legendární skladba The Charleston.

„Po vzoru světových metropolí se třeba podaří spontánně roztančit charlestonem i lidi v ulicích Brna. Vrcholem pak budou nepochybně ohňostrojné charlestony na nebi, čímž se mnoho destinací nemůže pochlubit. A tančit se samozřejmě nezakazuje i přímo při ohňostrojích na březích Brněnské přehrady, pokud si tam diváci najdou pro divočejší tanec prostor," doplňuje s úsměvem Jiří Morávek, generální ředitel pořádající společnosti SNIP & CO.