Aviatická pouť letos přilákala 35 tisíc diváků, hitem byl Red Bull Air Race

"Přitáhlo to určitě hodně lidí, vydrželi i v parných dnech. Byla to zřejmě nejen první, ale i nejspíše poslední příležitost to vidět," uvedl Kolmann.

Světová série Red Bull Air Race má skončit se sezonou 2019. Závody předvádějí kombinaci rychlosti, přesnosti a dovednosti. Piloti prolétají trať mezi nafukovacími pětadvacetimetrovými pylony, někdy se pohybují pouze pár metrů nad zemí při rychlosti až 370 kilometrů v hodině. Letci Red Bull Air Race Martin Šonka a Petr Kopfstein převedli i sólová akrobatická vystoupení.

zdroj: YouTube

Atraktivní byly také komponované letecké scény z první a druhé světové války. Z období první války se předvedla replika francouzského letounu Caudron a další dobová letadla. Do období druhé světové války organizátoři situovali ukázku, v níž stíhací letoun Mustang útočí na německou kolonu.

Na nebi se předvedla rovněž velkoskupina vzácných letounů Balbo z druhé světové války. Světovou premiéru měl na akrobatické pouti manévr s názvem Double Mirror Loop skupiny The Flying Bulls Aerobatic Team.

Kromě historických strojů si diváci mohli prohlédnout i letouny Vzdušných sil Armády České republiky nebo vrtulníky Centra leteckého výcviku či letouny Aero L-159 Alca. Na zemi byla vystavena hasičská technika, veterány automobilů a motocyklů a na dálku řízené modely aut. Ukázky své činnosti předvedla městská, cizinecká a státní policie a kluby vojenské historie.