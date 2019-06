Míříte do Británie? Raději si s sebou vezměte pas, nabádá Čechy ministerstvo

— Autor: EuroZprávy.cz / ČTK

Češi mířící do Velké Británie by si kvůli odchodu této ostrovní země z EU měli brát cestovní pas, občanský průkaz do budoucna stačit nebude, upozornilo dnes ministerstvo zahraničí na základě informací o postupu britské imigrační policie. Novinářům to dnes k zahájení letní turistické sezony řekl náměstek konzulární sekce ministerstva Martin Smolek.