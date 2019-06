Ewa Farna podpořila dnešní demonstraci: Naši přední politici dávají naprosto odstrašující příklad

Už dnes odpoledne se na Václavském náměstí bude konat další demonstrace za nezávislost justice a proti premiérovi Andreji Babišovi (ANO) a ministryni spravedlnosti Marii Benešové. Spolek Milion chvilek pro demokracii, která demonstrace už několik týdnů pořádá, očekává, že se sejde až 100 tisíc lidí a že půjde o největší demonstraci od roku 1989.

Na demonstraci vystoupí například ředitel Transparency International David Ondráčka, zakládající člen Unie daňových poplatníků ČR a specialista na pochybné zásahy Ministerstva financí David Hubal, spoluorganizátor slovenských protestů Za slušné Slovensko Juraj Šeliga, marketingový odborník Martin Jaroš, herečka Bára Hrzánová, herečka a moderátorka Jitka Čvančarová, muzikant a zpěvák Mário Bihári, kapela BUTY, či zpěvačka Hana Ulrychová, která zazpívá hymnu.

Ještě před plánovanou obří demonstrací k Čechům promluvila zpěvačka Ewa Farna. „Vážení spoluobčané, jsem holka, která vyrůstala v prostředí, kde se vždycky zdůrazňovalo, co je správné. A učili nás odlišovat dobro od zla. A to třeba tím, že nám říkali, že krást se nemá, že podvádět se nemá, že lhát se nemá. A to ať už se někdo kouká, nebo ne,“ zdůraznila na videu, které na facebooku zveřejnil spolek Milion chvilek pro demokracii.

„Já se tyto zásady a hodnoty snažím dodržovat každodenně ve svém životě. A hodlám to učit i své děti,“ říká Farna, která už brzy na svět přivede prvního potomka. „A myslím si, že je to docela těžký úkol ve světě a době, kdy trvá krize hodnot a kdy naši přední představitelé dávají naprosto odstrašující příklad,“ varuje mladá zpěvačka.

Lidé by podle ní měli ukázat, že s takovým stavem spokojeni nejsou. „A proto, prosím, dejme najevo těm, kteří bezostyšně lžou, kteří podvádí a kterým chybí morální páteř, že nám to není jedno, že jejich siny sledujeme, že věříme, že za své činy ponesou i následky a že mají vůči nám a této krásné zemi zodpovědnost. A nezapomínejme na to, že k tomu, aby vyhrálo zlo, stačí lhostejní lidé,“ dodává Farna.