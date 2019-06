23 bodnořezných ran během minuty. Soud projednává surovou vraždu prodavačky

— Autor: EuroZprávy.cz / ČTK

Krajský soud v Brně dnes začal projednávat loňskou brutální vraždu 36leté prodavačky z Moravských Budějovic. Čtyřicetiletý Marcel Forman jí podle obžaloby zasadil 23 bodnořezných ran, za což mu hrozí trest v rozmezí 15 až 20 let, případně výjimečný trest. Hlavní líčení má pokračovat ve středu a ve čtvrtek. Forman u soudu vypověděl, že do ženy byl zamilovaný jako do žádné jiné ženy v životě a řešil situaci, kdy s ním prodavačka nechtěla mít vztah a zároveň se začala stýkat s jeho kamarádem z tenisu.