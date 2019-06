Přísný trest platí. Muž se pokusil trýznivě zavraždit sousedku, předtím znásilnil dívku

Za znásilnění a pokus o obzvlášť trýznivou vraždu sousedky půjde pětadvacetiletý Jiří Meindl z Prahy na 20 let do vězení. Napadené mladé ženě, která po útoku trpí posttraumatickou stresovou poruchou a řadou zdravotních problémů, musí uhradit přes 1,4 milionu korun. Pravomocně o tom dnes rozhodl pražský vrchní soud. Mladíkovi uložil souhrnný trest, do kterého započítal i předchozí znásilnění patnáctileté dívky.