Fridrichová z ČT má průšvih? Její slova naštvala Foldynu, Klaus už si stěžuje na RRTV

„Trocha toho donkichotství, pochopitelně se mi vysmějou. Ale mě se fakt nelíbí, když "veřejnoprávní" redaktorka politického pořadu útočí na starší občany, že "málo pokrokově" volí ve volbách. A kdyby tady nebyli, tak...“ reagoval na příspěvek moderátorky ČT Nory Fridrichové Václav Klaus mladší.



Poslal proto dopis Radě pro rozhlasové a televizní vysílání, který nazval „Dotaz na odborné resp. správní posouzení“. Připomněl status na twitteru Nory Friedrichové, ve kterém se píše: „Podle mě by celonárodní situaci zklidnila nějaká úleva voličům a dovoluji si navrhnout letenky zdarma pro 40+, do zemí mimo EU samozřejmě.“

Podle Klause nelze její slova jen tak přejít. „Zjevně se jedná o nenávistný výrok a výzvu k diskriminaci jedné konkrétní skupiny obyvatel (která volí jinak než paní redaktorka), a to od zaměstnankyně veřejnoprávního média věnující se „veřejnoprávní“ politické publicistice,“ píše ve svém dopise poslanec.

Co přesně by od RRTV vlastně chtěl? „Chci Vás požádat o Vaše odborné posouzení, zda považujete takováto veřejná stanoviska pracovníka ČT za konformní vůči zákonu čl. 231/2001 Sb. o rozhlasovém a televizním vysílání, popř. jiným zákonným úpravám, které berete v potaz při hodnocení audiovizuálního vysílání, a to jak soukromého, tak veřejnoprávního v ČR, což je předmětem Vaší činnosti. Žádám o zjištění, zda se ČT jako instituce od takovýchto vyjádření distancuje, popřípadě provedla nějaká pracovně-právní opatření či nikoli. Žádám o zjištění, jaká pravidla má ČT pro své veřejně vlivné zaměstnance ohledně jejich mimopracovních veřejných prezentací,“ žádá radní poslanec Václav Klaus mladší.

Na slova Fridrichové v uplynulých dnech reagoval například také poslanec ČSSD Jaroslav Foldyna. „V Německu ve 30. letech 20. století mohli za všechny problémy Židé. V České republice v roce 2019 mohou za všechny problémy lidé starší 40 let,“ kroutil hlavou.

Koukám, že můj slogan Místo demo na Václaváku poleť zdarma na Ithaku se v kuloárech ujal. 🙈 https://t.co/phWWclJrE5 — Nora Fridrichova (@NoraFridrichova) 2. června 2019

Podle Fridrichové je to ale jinak. „Koukám, že můj slogan Místo demo na Václaváku poleť zdarma na Ithaku se v kuloárech ujal,“ rýpnula si. „Takže za všechny problémy v ČR lidé nad 40 nemohou? Proč by tedy jejich odlet přispěl ke zklidnění situace?“ zaútočil na ni Foldyna.

Moderátorka mu proto musela polopatě vysvětlit, že šlo o vtip. „Pane Foldyno, víte, kolik mi je? Já jsem 40+. To byl vtip, víte? A napsán byl v kontextu, kterému jste neporozuměl, a taháte se Židy. Ťuk ťuk,“ pustila se do poslance novinářka.

Jenže ani to Foldynu neuklidnilo. „Paní Fridrichová, kolik Vám je let, mě skutečně nezajímá a dokonce mě nezajímá ani jakýsi utajený kontext Vašeho vyjádření. Podle Vás by tedy odjezd lidí starších 40 let z ČR situaci u nás neuklidnil? „Ťuk, ťuk“ je nějaký nový veřejnoprávnětelevizní pozdrav?“ zajímá ho.

„Když Vás nezajímá kontext, pak snadno naletíte. Můj tweet byl o letence zdarma pro lidi, jako jsem já, což vy jste jen nepochopil. Mimochodem, proč jste do toho hned tahal Židy? Holokaust je nejbolavější místo světových dějin a použít ho byl od Vás nevkus,“ zdůraznila Fridrichová.