V libereckém Babyboxu našli malou Barborku. Letos jde o desáté dítě

— Autor: EuroZprávy.cz / ČTK

Do babyboxu v nemocnici v Liberci dnes večer někdo odložil novorozenou holčičku. Dostala jméno Barborka. ČTK to oznámil zakladatel sítě babyboxů Ludvík Hess. V Liberci je pátým odloženým dítětem do babyboxu a 190. v republice od jejich zavedení v roce 2005. Letos jde v zemi o desátý případ.