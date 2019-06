Vlci v oboře na Trutnovsku roztrhali deset daňků, půlku stáda

Uvedl to dnes server iDnes.cz. Mrtvých daňků mohlo být i víc, kdyby vlky nevyplašila Dana Kučerová, když šla brzo ráno venčit psy. Čtyřapůlhektarová obora se rozkládá kousek od jejich domu. "Viděla jsem, jak vlk přímo u plotu mordoval daňka. Zahlédla jsem jeho hřbet, byl to stoprocentně vlk," řekla. Vlci podle ní nezabíjeli z hladu, ale pro zábavu. Do obory se podhrabali pod plotem.

Kromě prostředků z fondu ministerstva životního prostředí, který by měl zaplatit odvoz usmrcených zvířat do kafilérie, Kučerovi s finanční náhradou nepočítají. "Chovatel spárkaté zvěře, přestože hospodaří stejně jako zemědělec, nemá podle současné legislativy nárok na dotace," uvedl Jiří Kučera. Manželé daňky chovají v oboře na úpatí Vraních hor tři roky.

Letošní škody od vlků nebyly zatím příliš vysoké, protože větší farmáři nechávali na jaře stáda déle v uzavřených ovčínech. Úředníci Správy CHKO Broumovsko evidují letos do 10. května dvě usmrcené ovce, uhynulá tři osiřelá jehňata, osm usmrcených telat a jedno nezvěstné. Městský úřad Trutnov eviduje letos 31 zvířat prokazatelně stržených vlkem, jde o 18 ovcí a deset daňků na území Bernartic a tři ovce v Radvanicích.

V květnu se chovatelé z Broumovska připojili k mezinárodní akci za ochranu pastevectví před vlky. Ve Vernéřovicích na Broumovsku 10. května zapálili protestní vatru. Vyslovili tím nesouhlas s návratem vlků.

První smečka na Broumovsku po 250 letech byla potvrzena v roce 2015. Od té doby zadávili vlci stovky ovcí, koz, telat a také mnoho kusů divoké zvěře. Ochránci přírody odmítají snižování počtu vlků kvůli redukci škod na zvířatech. Farmáři by podle nich měli stáda důsledně zabezpečit elektrickými ohradníky a pořídit si ovčácké psy.