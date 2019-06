Soud zastavil stíhání muže kvůli vraždě z roku 1998, je promlčená

Muž se k činu přiznal, to že by vraždil kvůli mužovu majetku, ale odmítl. Protože se zištný motiv neprokázal, byl skutek promlčen po 12 letech. Promlčecí doba 20 let totiž platí pro trestné činy, u kterých zákon povoluje uložení právě výjimečného trestu, což u prosté vraždy možné není. Žena s obviněním z návodu k vraždě od počátku nesouhlasí.

"Trestní stíhání musí být zastaveno, je-li promlčeno," vysvětlila své rozhodnutí ohledně Kunce soudkyně Hana Hrnčířová. Uvedla, že nebyl prokázán ani majetkový motiv, ani to, že by žena bratra k vraždě navedla. "Návod prokázán nebyl a rovněž žádný majetkový motiv prokázán nebyl," řekla soudkyně.

Podnikatel zemřel v noci ze 7. na 8. září roku 1998 ve vile v ulici U Laboratoře na pražské Ořechovce. Obžaloba tvrdí, že si Kunc na místo záměrně přinesl podomácku upravenou zbraň s tlumičem a že švagra po hádce v jeho ložnici třikrát zasáhl do hlavy a jednou do krku. Zvrat v dlouho neobjasněném případu nastal, když proti Kuncovi a jeho sestře začal vypovídat jeho někdejší společník Vladimír Gottfried, který byl na místě činu a který svému kamarádovi pomáhal zahladit stopy.

Ten však podle soudkyně nemůže být považován za důvěryhodného svědka. "Jedná se o osobu, která byla v minulosti opakovaně soudně trestána," řekla mimo jiné Hrnčířová. Jiný důkaz o zapojení obžalované a možném majetkovém motivu podle ní předložen nebyl.

Státní zástupce Vladimír Pazourek tvrdí, že se sestra chtěla zbavit nepohodlného manžela a zároveň nechtěla rozvodem přijít o majetek. Soud ji po vraždě skutečně prohlásil za jedinou dědičku, a podle obžaloby jí tak připadl majetek v hodnotě 23,4 milionu korun.

Kunc u soudu vypověděl, že k muži nepřišel s úmyslem ho zastřelit. Se svou obětí se prý dostal do potyčky, protože cizinec dlouhodobě týral jeho sestru. Te řekla, že s celou záležitostí nemá nic společného. Bratr se jí podle ní s činem nikdy nesvěřil a o smrti manžela se dozvěděla z televizních zpráv.

Pazourek pro Kunce navrhnul trest v horní polovině sazby, která podle starého trestního zákoníku činí 12 až 15 let, případně umožňuje uložení výjimečného trestu. Pro sestru žádal uložení trestu při dolní hranici sazby.

Obhájci v závěrečných řečech poukazovali na to, že podle nich neexistují důkazy o možném majetkovém motivu. "To je pouhá představa státního zástupce, ale je to pouhá hypotéza," řekl předminulý týden jeden z Kuncových advokátů Eduard Bruna. Podle právníků nebyly předloženy ani důkazy, které by prokazovaly ženino zapojení do vraždy.