Prokletá noc na letišti. Nejdříve zkolabovala cestující, pak i letadlo

Let společnosti SmartWings měl odletět v pátek noci pět minut po půlnoci z Letiště Václava Havla do Hurghady v Egyptě. Let byl však zpožděn kvůli úmrtí jedné ženy.

„ Během nástupu do letadla jsem si všimla, že nastupuje též paní, která téměř nemůže chodit a podpírali ji manžel a syn. Pár minut před odletem ta paní zkolabovala,“ řekla pro Blesk.cz svědkyně Iveta. Další svědci popsali, že se jí záchranáři pokoušeli oživit asi půl hodiny. Bohužel se jim to nepodařilo.

„ Byli jsme tam všichni. Já seděla daleko od nich. Viděla jsem jen záchranáře, jak dlouhou dobu prováděl masáž srdce. Potom přinesli nějaké přístroje asi s elektrikou,“ uvedla jedna svědkyně. „ Hlavně to bohužel viděly děti. Je to na ně moc, zvlášť, když toho dotyčného znaly,“ napsala na Facebook paní Petra.

Cestující ale nemohli tušit, že to nebude konec hrůzné noci. „Tak let z Prahy do Hurgady 00:05 má zpoždění pro úmrtí na palubě. Bůh ví, kdy odletíme,“ uvedla paní Petra. Nakonec museli čekat celých šest hodin. „ Chvíli jsme čekali a potom nám řekli, že letadlo má závadu a vrátili nás do odletové haly. Čas odletu nám dali na 6:10 a nabídli nám stravenku za 220 Kč,“ uvedla.

Podle Blesku se letiště postavilo k celé záležitosti velmi zvláště. Na jeho dotazy nikdo, včetně záchranky a hasičů, nechtěl příliš reagovat. Mluvčí letiště Roman Pacvoň nakonec uvedl, že letadlo mělo skutečně závadu, kterou nebyl požár v kokpitu, jak naznačovali někteří cestující, ale nefunkční GPS systém. Ten byl nakonec opraven.

Mluvčí též potvrdil, že zdravotní komplikace na palubě. Bližší informace o zdravotním stavu dotyčné osoby však nechtěl sdělit. Podobně se zdráhal i David Klouček ze Záchranné služby Asociace samaritánů České republiky, která zajišťuje na letišti první pomoc.

„ Informace víme, ale já se omlouvám, já vás musím odkázat na tiskového mluvčího letiště. Veškeré věci vztažené s letištěm mají na tiskovém oddělení letiště. My máme zákaz. Můžu vám potvrdit, nějaký zásah jsme tam měli, jaký byl důvod zpoždění, to vám nemůžu říct, to nevím. Zbytek technických věcí pan Pacvoň nebo kolegové,“ uvedl Klouček.

Cestující nakonec odletěli v 6: 40. Podle informací televize Prima budou mít nárok na odškodné ve výši 400 eur (10 256 Kč). Vyjádření společnosti SmartWings se nepodařilo získat.