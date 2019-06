Nora Fridrichová napadena. Moderátorka ČT se stala terčem útoku

K události došlo v pátek krátce po 17. hodině, když Fridrichová jela cestou z práce, školky a školy, kde vyzvedla své děti. Na křižovatce nad jejím domem na ní začal troubit cizí muž. Zprávu přinesly Blesk Zprávy.

Podle Fridrichové nadávající muž, který měl působit " sníženě příčetně", byl řidič z povolání. Tvrdí to na základě polepu jeho vozu. „Byl to rozvoz jedné velké stravovací společnosti,“ povšimla si.

Křižovatka byla zčásti neprůhledná kvůli rekonstrukci a Fridrichová hůře viděla a hůře se jí najíždělo. Mohla tak cizího muže zdržovat, což zřejmě vedlo k jeho prudké reakci.

Moderátorka si zprvu z jeho slov příliš nedělala. „Trochu jsem se mu vysmála, zaťukala jsem si na čelo, protože byl na mne sprostý.“ Muž však stále jel vedle ní v levém pruhu, zatímco ona byla v pravém. Když chtěla zajet do jeho pruhu, aby odjela domů, on jí v tom zamezil.

Fridrichová se ho pokoušela předjet, na červené však musela zastavit. Muž vyskočil ze svého auta a začal lomcovat s dveřmi spolujezdce. Moderátorka naštěstí zavřela okno. „ Byl velmi v amoku. Na křižovatce sprostě vykřikoval, co mi udělá. Vyhrožoval mi, že mě zbije,“ líčí Fridrichová nepříjemnou událost.

Ta se dotkla především jejích dětí. „ Děti byly vzadu. Už během dvou minut, co jsme jely po silnici, slyšely nadávky. Začaly řešit, proč je ten pán tak sprostý,“ uvedla moderátorka. Když se muž začal dobývat do auta, mladší dcera začala brečet.

Moderátorka se pokoušela muže odradit tím, že mu vyhrožovala, že má kameru. Nebyla to pravda a muže to i tak neodradilo. Nakonec dvakrát bouchl pěstí do dveří, nastoupil do svého auta a odjel.

Fridrichová si zaznamenala SPZ jeho auta. Lituje však, že si celý incident nezaznamenala na kameru. Požádala proto policii, aby dohledala kamerový záznam. „ Auto mám trochu poškozené, tak to budu muset nějak řešit,“ uvedla Fridrichová pro Blesk Zprávy.

Moderátorka bývá často kritizována odpůrci ČT. Zvláště je trnem v oku hnutí SPD. Jeho předseda, Tomio Okamura, opakovaně nazývá 168 hodin „lživým pořadem“, který si právě Fridrichová „zprivatizovala“.

V poslední době se Fridrichová dostala do konfliktu s poslancem za ČSSD, Jaroslavem Foldynou, kvůli svému ironickému příspěvku na sociálních sítí, kde vyzvala vládu Andreje Babiše, aby se pokusila snížit napětí ve společnosti tím, že dá lidem 40+ zájezdy do zahraničí zdarma.

Foldyna to pochopil jako výzvu k deportaci starších lidí a osočil ji, že se chová jako nacisté za holocaustu. Fridrichová se následně stala terčem agresivních příspěvků na sociálních sítích.

Moderátorka si však nemyslí, že by incident byl motivován politicky a souvisel s její tváří. Podle ní řidič netušil, že se jedná o moderátorku ČT. „ Měla jsem sluneční brýle a culík,“ uvedla. Policie jí navíc sdělila, že podobné situace jsou na silnici běžné. Podle ní hlavní roli hrálo to, že byla „ byla holka za volantem“. „ Cítila jsem to i z vulgarit, které na mne z jeho strany pršely,“ vysvětlila moderátorka.