Pracovní úrazy v Česku: Situace je alarmující. Který den je nejkritičtější?

— Autor: EuroZprávy.cz / ČTK

Skoro každý třetí den se v Česku stane smrtelný pracovní úraz. Denně se v zaměstnání zraní téměř 120 lidí, nejčastěji v pondělí. Každému druhému zaměstnanci se přihodí úraz do dvou let od nástupu do práce. Vyplývá to z údajů odborníků na bezpečnost práce, dat Českého statistického úřadu (ČSÚ) a inspektorů Státního úřadu inspekce práce za rok 2018. Loni se podle ČSÚ stalo v Česku celkem 46.223 úrazů, z toho 123 smrtelných.