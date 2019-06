Česko pomalu vymírá? Téměř pětina žen je bezdětných, varuje statistika i odborníci

V Česku přibývá bezdětných žen. Mezi současnou generací třicátnic a čtyřicátnic může bezdětnost dosáhnout až 18 %. Česká republika tak „dotahuje“ Rakousko, Německo a Švýcarsko, které mezi Evropankami vévodí s 21% podílem bezdětných. Přibude také žen s jedním dítětem. Vyplývá to z údajů Českého statistického úřadu, který je zveřejnil na stránce Statistika a my. Zvyšuje se věk prvorodiček a také těch, kteří nemohou otěhotnět přirozeně a míří na reprodukční kliniky.

„Většině párů stačí jedno dítě, kterému se chtějí intenzivně věnovat a zároveň si užívat. Mizí tlak nejbližší rodiny na to mít dítě v mladém věku, což je dáno i stěhováním mladých lidí do velkých měst a satelitů. Jejich motivace pak ovlivňuje spíše pracovní prostředí typu „všechny kolegyně už mají dítě“, namísto babičky, která se pravidelně ptá, kdy se může těšit na vnouče,“ říká specialista na umělé oplodnění MUDr. Štěpán Machač z kliniky Reprofit. Právě široké možnosti vzdělávání, kariéry a zábavy podle něj vedou k odkládání dětí až do tak pozdního věku, že už se pak přirozeně nedaří.

Podle čerstvých údajů reprodukčních klinik se zvedá věk těch, kteří navštěvují specialisty na umělé oplodnění. „U nás se meziročně zvedl věkový průměr z 36,3 let na 37,2 let,“ potvrzuje Jonáš Vokřál, ředitel kliniky Reprofit. Jedním z důvodů, proč si páry chodí pro pomoc na reprodukční kliniky, jsou také druhá manželství a vztahy. „S původním partnerem mají děti, ale chtějí po rozvodu založit novou rodinu a mít s novým partnerem alespoň jednoho společného potomka,“ vysvětluje MUDr. Machač. Jak dále uvádí, na klinice léčí až 30 % těchto případů.

Projekce z Českého statistického úřadu počítá s růstem průměrného věku matek při narození dítěte z 30,0 let v roce 2017 na 30,6 v roce 2050. Intenzita plodnosti poroste u žen ve věku 30 let a více (okolo 15 %), naopak nejvýraznější pokles statistici předpokládají u věkové skupiny 20–24 (zhruba 12 %) a 25–29 let (asi 9 %). Stejně tak proklamují, že převažující model rodiny se dvěma dětmi zůstane zachován, ale počet žen se dvěma dětmi přesto spíše klesne. Uvádí, že zatímco u generací žen narozených v letech 1950–1966 byl tento podíl nad 55 %, tak u mladších generací 1967–1985 by mělo docházet k poklesu až na 44 %.