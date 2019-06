Soud v Olomouci řeší pokus o vraždu, obžalovaný se vymlouvá na medvěda

Incident se podle žalobkyně Alice Ondráškové odehrál loni na začátku prosince. Zlost dostal muž poté, co mu družka řekla, že jí zaměstnavatel odmítl vyplatit odměnu. "Vzal si legálně drženou pistoli, odešel do místa bydliště poškozeného, kde se snažil boucháním a kopáním do uzavřených dveří dostat do provozovny restaurace," popsala státní zástupkyně.

Když mu nikdo neotevřel, poodstoupil na ulici a sledoval několik minut dění v oknech. Když spatřil muže v koupelně, zamířil a ze vzdálenosti zhruba 12 metrů vystřelil. "Projektil proletěl oknem nad hlavou poškozeného. Pouze shodou okolností nedošlo k jeho zasažení," uvedla státní zástupkyně.

Havelka se k činu přiznal, uvedl, že ve chvíli, kdy mu u večeře družka řekla, že jí zaměstnavatel nedal ani výstupní papíry, vypnul mu mozek.

"Vystartoval jsem z baráku, ani jsem nevěděl, zda jsem obutý. Sáhl jsem do šuplete, kde máme vodítka na psy a vzal jsem tu zbraň. Nic mne bohužel nezarazilo a vyrazil jsem k jeho restauraci. Nefungoval mi mozek," uvedl Havelka. Snažil se tam prý dobouchat na dveře. Proč ho napadlo v té chvíli vytáhnout zbraň, netuší.

"Prostě jsem to vytáhl, zmáčknul jsem kohoutek a vyšla rána. Mozek začal fungovat až po výstřelu," uvedl Havelka. Hájil se tím, že zbraň nenabíjel kvůli tomuto incidentu, nabitá byla prý kvůli medvědovi, který se tam tehdy potuloval.

Muž, na kterého Havelka vystřelil, v té chvíli stál v koupelně zády k oknu u umyvadla. Rána ho vylekala. "Myslel jsem si, že praskla žárovka. Cítil jsem drobné střepiny do zad. Najednou jsem objevil díru ve zdi a koukám, že je díra i v okně," popsal dnes u soudu muž.

Vytušil prý, že po něm někdo střílí, ale nevěděl proč a zavolal policii. Obžalovaný jej podle jeho slov dříve telefonicky kontaktoval s výhradami kvůli vyplácení peněz jeho družce. Ostřejší konflikty však mezi sebou neměli. U soudu přiznal, že s vyplácením peněz ženě zřejmě pochybil.