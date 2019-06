Počet obyvatel Česka vzrostl, hlavně díky přistěhovalectví z ciziny

Takzvaný přirozený přírůstek, tedy rozdíl mezi počtem narozených a zemřelých, byl proto v prvním čtvrtletí záporný. Počet obyvatel republiky tak vzrostl jen díky lidem, kteří se do Česka přistěhovali. Počet přistěhovalých dosáhl 16.700, zatímco lidí, kteří se z Česka vystěhovali, bylo jen asi 10.000. Nejvíc znovu přibylo v republice lidí přistěhovalých z Ukrajiny a Slovenska.

Mírně, o několik desítek, se oproti loňsku zvýšil v prvním čtvrtletí počet sňatků. Manželství bylo letos v prvním čtvrtletí uzavřeno skoro 3800. Naopak ubylo téměř o dvě stovky rozvodů na zhruba 5700.

🔊„V 1. čtvrtletí letošního roku zemřelo 30 tisíc osob. U žen převažují zemřelé ze silných ročníků narozených na počátku 30. let minulého století, mezi zemřelými muži je již více osob z početných generací narozených krátce po druhé světové válce,“ uvedla Michaela Němečková z ČSÚ. — ČSÚ (@statistickyurad) 12. června 2019

Snížil se rovněž počet dětí narozených mimo manželství. Neprovdané ženy porodily asi 12.800 dětí, což bylo meziročně o osm stovek méně. Podíl dětí narozených mimo manželství činil 48,4 procenta. Z celkového počtu narozených dětí porodily většinu - dvě třetiny - ženy ve věku 25 až 34 let.

U zemřelých byl průměrný věk stejně jako v loňském prvním čtvrtletí 76,4 roku. Ženy se dožívají v průměru skoro o sedm let vyššího věku než muži. Průměrný věk zemřelých žen byl 79,8 roku, zatímco u mužů 73,1 roku.

"Nejvíce žen mělo v době úmrtí 88 let, u mužů to bylo 72 let. Zatímco u žen stále převažují zemřelé ze silných ročníků narozených na počátku 30. let minulého století, mezi zemřelými muži je již více osob z početných generací narozených krátce po druhé světové válce," uvedla Michaela Němečková z oddělení demografické statistiky ČSÚ.