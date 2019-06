Stanou se masakry na školách i českou realitou? Sociální sítě odhalují znepokojivý obrázek

V pondělí policie zachytila na sociálních sítí hrozbu, že nejmenovaný student vystřílí nespecifikované školy. Podle serveru Lidovky.cz na tento příspěvek českou polici upozornily americké zpravodajské služby. Policie to nepotvrdila ani nevyvrátila z taktických důvodů. Uniklá informace však měla české služby rozhněvat, protože se tak narušilo intimní pravidlo zpravodajců o takzvané třetí straně, tvrdí Lidovky.

Některé české vysoké školy, např. Univerzita Karlova či Česká zemědělská univerzita. Školy prý přijaly potřebná opatření. Vzhledem k zkouškovému období nemusely rušit výuku.

„Pražská policie právě zjistila identitu pachatele, který na Twitteru hovořil o hrozbě střelbou ve školách v Praze. Tvrdí, že se jednalo o žert. Děkuji policistům za výbornou práci,“napsal po několika hodinách ministr vnitra, Jan Hamáček.

Lidovky.cz tvrdí, že jako první zachytily příspěvek na sociálních sítích americké tajné služby, protože byl napsán v angličtině. Mladík mohl cíleně provokovat a pokoušet se zjistit, zdali jej tajné služby i pod pseudonymem vypátrají.

Není jisté, co mladíkovi za takovýto čin hrozí. „V obecné rovině by se mohlo jednat o trestní čin šíření poplašné zprávy, za což pachateli hrozí trest odnětí svobody do tří let,“ uvedla mluvčí policejního prezidia Lenka Sikorová. Protože je mladiství, hrozí mu jen půlroku.

Mluvčí pražských policistů Tomáš Hulan varoval ostatní, kteří by chtěli zkusit podobnou „klukovinu“, že kromě trestněprávní roviny existuje i reálná možnost vymáhat po podezřelém škody způsobené dotčeným subjektům. „A z minulosti víme, že ty mohou být vyčísleny dokonce až v řádu desítek miliónů korun," dodal Hulan.

Server TN.cz našel na Twitteru, kde je jen asi 400 tisíc uživatelů, za poslední měsíc zhruba dvě desítky příspěvků se spojením "vystřílet školu" nebo "vystřílím školu". Zajímavé je, že většinou tyto „klukoviny“ psaly dívky. „To je překvapivé, spojoval bych si to spíše s chlapci, s děvčaty tolik ne," okomentoval to dětský psycholog Václav Mertin .

Podle něj se nejedná o nic nového. „Když jsem byl malý, tak jsme sice nic nikam nepsali, ono taky nebylo kam, ale dělali jsme také blbosti. Myslím si, že je to pořád totéž, mění se ale kulisy a doba," uvedl s tím, že mladí lidé v určitém věku nedomýšlí, jaké nebezpečné důsledky tyto „srandovní“ příspěvky mohou mít.

Mertin tvrdí, že rodiče a škola by měli hrát větší roli a naučit děti, že z některých věcí se legrace nedělá. Podle něj nicméně nejsou hrozby vystřílení školy žákem v ČR příliš reálné.

ČR se v tomto ohledu liší od USA, kde se jedná o smutnou a poměrně běžnou realitu. Květnová střelba na škole v Denveru byla již 15. střelbou na škole v USA za tento rok, poukázal britský list The Guardian. To může být důvod, proč právě americké zpravodajské služby zachytily zprávu jako první, pokud jsou informace Lidovek správné.