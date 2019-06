Zděšený Jan Kraus: Tohle prostě nejde, je to naprosto nepřípustné

„Musím vám říct, že mě úplně oddělala zpráva o soudu rodiny Altnerů, dědiců, se sociální demokraty Nejvyšší soud rozhodl po devatenácti nebo dvaceti letech, já nevím, se to vrací na začátek. To mě opravdu úplně šokovalo. Oni říkali, že je to komplikovaný případ. Já jsem se na webu díval na tu mandátní smlouvu a mně se to zdá jednoduché – že je má zastoupit v rámci akciového podílu společnosti Cíl, aby získali Lidový dům, protože ten byl v majetku oné společnosti. Z toho socani žijí a vydělává jim to peníze,“ připomněl ostře sledovanou kauzu bavič.

Zadání tedy podle něj bylo jednoduché, právníci prý ale vždy dokáží věci pořádně zamotat a zkomplikovat. „Vy otevřete okno a právníci vám řeknou, že není jisté, jestli jste ho otevřeli, jestli nebylo už otevřené a jestli jste ho otevřeli tahem, tlakem nebo jinou silou,“ postěžoval si na práci právníků Kraus.

„Mně je to srdečně jedno. Ale po sedmnácti, devatenácti nebo dvaceti letech jakéhokoliv případu říct, že musíte jít zpátky na start, je nesnesitelné. A z hlediska spravedlnosti nepřijatelné. Je to vizitka něčeho strašlivého. Jako bychom v životě čas nepotřebovali. Podívejte se, co se děje na potravinách – tam vám píšou, do dvou dnů spotřebujte, tohle do týdne a tohle je trvanlivé a vydrží až rok. A pak je najednou proces, soud, který se táhne 20 let a má se vrátit zpátky na začátek,“ nevěřícně kroutí hlavou moderátor.

„Podívejte se, co čas udělá s námi. Dejme tomu, že ten soud začnete ve čtyřiceti a v šedesáti mi řeknou – znova. To bych v mém věku mohl páchat jakoukoliv trestnou činnost, protože mě ani nestihnou odsoudit. A co se stane s ženou za 20 let... O tom ani nemluvím v rámci genderové vyváženosti. Je to prostě nepřijatelné a myslím si, že ta iluze, že jsou věci komplikované a tak trvají déle, nepřichází v úvahu. A myslím si, že je tu jeden velký omyl, který se často opakuje, že „time is money“, tedy „čas jsou peníze“. Není to pravda, „time is life“. Hlavní parametr života je čas. Takže není možné, aby cokoliv státu trvalo takhle dlouho,“ vzkázal úřadům a soudům Kraus.