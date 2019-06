"Romy do plynu, buzeranty střílet." Staník se odvolal proti trestu za údajné výroky

Staník se podle prvoinstančního soudu dopustil trestných činů podněcování k nenávisti vůči skupině osob nebo k omezování jejich práv a svobod a popírání, zpochybňování, schvalování a ospravedlňování genocidia. Kromě podmíněného trestu mu soud uložil také pokutu ve výši 70.000 korun. Státní zástupkyně, která bývalému tajemníkovi SPD stejný trest navrhovala, se podle justičního serveru neodvolala.

Bývalý tajemník SPD podle obžaloby 24. října 2017 ve Sněmovně například uvedl, že "buzeranti a lesby jsou nemoc a měli by se střílet již po narození". Prohlásil údajně také, že by se homosexuálové, Romové a Židé měli posílat do plynu. Staník ale jakékoli trestné jednání od počátku odmítá. Podle svých slov zapíjel večer ve sněmovní restauraci volební úspěch své strany. Bavil se s ostatními politiky také o menšinách, ale nehaněl je.

Muž u soudu opakovaně tvrdil, že není rasista. Motivem celého stíhání je podle něj poškodit hnutí SPD, jeho osobně i předsedu hnutí Tomia Okamuru. Podle prvoinstančního soudu ale jeho vinu dostatečně prokázaly výpovědi někdejších poslanců Martina Lanka a Marka Černocha (oba Úsvit). Nepomohla mu ani výpověď Marie Richterové, bývalé tajemnice někdejší ministryně práce Michaely Marksové (ČSSD). Staník jí prý řekl, že "se zastává buzerantů a půjde hned za nimi".

Staník byl tajemníkem SPD a asistentem poslance Jaroslava Holíka. V asistentské funkci na přelomu listopadu a prosince 2017 skončil, protože byl podle Holíka příliš vytížen jako tajemník. Předseda SPD Okamura následně uvedl, že Staník už není členem ani tajemníkem hnutí.