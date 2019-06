Lidé nevěří zpravodajství, pohlcuje je strach z dezinformací

— Autor: ČTK / EuroZprávy.cz

Důvěra ve zpravodajství ve světě opět o něco poklesla a velká část konzumentů zpráv na internetu má obavy, zda dokáže rozeznat pravdivá sdělení od dezinformací. To jsou dva z hlavních závěrů letošní studie o digitálním zpravodajství oxfordského Reuters Institute for the Study of Journalism. Analytici zkoumali i situaci v Česku, kde je vedle důvěry v média podprůměrný i počet lidí platících za online obsah.