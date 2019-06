Ústavní soud dostal šest stížností v kauze bratrů Zemkových, projedná je naráz

Aktéři případu byli odsouzeni za přípravu podvodu kvůli vyšší výkupní ceně elektřiny. Nepodmíněný trest pro bývalou ředitelku Energetického regulačního úřadu Alenu Vitáskovou zrušil Vrchní soud v Olomouci, další obžalované Michaely Schneidrové se zastal Nejvyšší soud. Případ tak bude ještě v září částečně projednávat Krajský soud v Brně. Dovolání ostatních šesti odsouzených ale Nejvyšší soud odmítl.

Poté šestice podala obsahově související ústavní stížnosti. "ÚS proto z důvodu hospodárnosti a efektivity řízení dle výše uvedených zákonných ustanovení tyto věci spojil ke společnému řízení," stojí v usnesení.

Podle serveru Česká justice obsahují stížnosti odsouzených různé argumenty. Alexandr Zemek například zpochybňuje vyloučení soudce Nejvyššího soudu Petra Šabaty z projednávání kauzy. Zároveň tvrdí, že se s bratrem žádného trestného činu nedopustili, byli prý odsouzeni jen za to, že v pozici statutárních orgánů podepsali předávací protokol. Kriticky poukazuje na délku řízení. Podle stížnosti Zdeňka Zemka je verdikt mylně založený na specifické konstrukci absolutní odpovědnosti fyzické osoby jako statutárního orgánu obchodní korporace.

Mluvčí holdingu Z-Group Miroslav Slaný nedávno ve vyjádření pro ČTK uvedl, že v kauze chomutovských solárních elektráren "jde o naprosto zvrácenou právní konstrukci a o nesmyslnou kriminalizaci správního řízení". V době, kdy chomutovské elektrárny získaly licence, byly prý zcela dokončené. Státní zástupce podle Slaného obžaloval několik lidí z pokusu o podvod jenom proto, že požádali o licenci a během první kontrolní prohlídky, která předcházela udělení licence, byly zjištěny marginální nedodělky. Na vyšší výkupní cenu z roku 2010 nakonec podle Slaného elektrárny vůbec nedosáhly a jsou ve stamilionových ztrátách.

Bratři Zemkové dostali nepodmíněné tresty šest let a devět měsíců vězení. Čimpera si vyslechl čtyřletý trest, Krym si má odpykat sedm let. Šupina dostal 5,5 roku a Hudeček sedm let vězení nepodmíněně.

Obžalobě pro solární podvod čelí v jiném procesu také miliardář Zdeněk Zemek starší, otec bratrů Zemkových. I v této kauze figuroval technik Hudeček, dostal takzvaný společný trest 7,5 roku vězení.