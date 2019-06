Mýty o játrech: Očišťující kúry jsou nesmysl a vyhozené peníze, říká pro EZ přední český lékař

Je pravda, že játra nebolí?

Ano, to je pravda. V játrech nejsou přítomna žádná nervová zakončení, která by mohla umožnit vnímání bolesti. Na druhou stranu za určitých okolností, např. při náhlém zvětšení objemu jater, může dojít k rychlému rozepínání vazivového pouzdra, což může vést k neurčitým tlakovým pocitům, někdy až bolesti pod pravým žeberním obloukem. Játra jako taková však skutečně nebolí.

Jaké jsou první příznaky, že je s játry něco v nepořádku? Laickou veřejnost patrně napadne jen zežloutnutí kůže a bělma…

Neexistuje jeden příznak, o kterém by platilo, že se vyskytuje pravidelně, či alespoň velmi často při začátku jaterního onemocnění. Jiná je situace u akutních onemocnění jater, jiná pak u chronických onemocnění. Zežloutnutí kůže může být relativně časným příznakem, ale stejně tak dobře i příznakem pozdním, dokonce nemusí s játry vůbec souviset.

Když pominu alkohol, jaké další nápoje a jídla játrům vyloženě škodí?

Žádný takový nápoj neexistuje.

Jaké potraviny játrům prospívají?

Žádné potraviny nejsou považovány na prospěšné či játra nějakým způsobem chránící a podobně. Vyloženým nesmyslem jsou různé pročišťující diety a očišťující kúry.

V lékárnách jsou k dostání ne zrovna levné doplňky stravy k regeneraci a detoxikaci jater, vesměs jde o výtažky z bylinky ostropestřec. To jsou tedy vyhozené peníze?

Ano, nejde o nic jiného než o vyhozené peníze. Neexistuje jediný vědecký důkaz o sebemenší prospěšnosti ostropestřce a podobných látek u jakéhokoliv jaterního onemocnění. Jde pouze a jen o balamucení veřejnosti a šíření nepravdivých informací. Je to podobné jako s očistnými dietami a podobnými nesmysly.

Jak je to s tím alkoholem? Podle některých studií například „dvě decky červeného“ denně prospívají srdci. Co na to ale játra?

Za relativně neškodnou denní dávku alkoholu je považováno 20-30 g čistého alkoholu - ethylalkoholu denně. Je zde však mnoho variabilních faktorů, které toto množství mohou významně snižovat.

Cirhóza je spojována s alkoholem. Mohou játra ztvrdnout i z jiné příčiny?

Samozřejmě. Může se jednak o důsledek mnoha chronických jaterních onemocnění, virových infekcí jater, vrozených onemocnění a v neposlední řadě je jaterní cirhóza důsledkem i metabolického syndromu.

Češi jsou známí tím, že si rádi „přihnou“. Jsou tedy nemoci jater u nás častější než u jiných národů?

Ne, výskyt jaterních onemocnění je podobný jako v okolních zemích.

Znamená rakovina jater automaticky „rozsudek smrti“?

Tento pojem je vysloveně odporný. Rakovina jater patří mezi obtížně léčitelné nádory, ale za určitých podmínek je dokonce vyléčitelná. Pravdou je, že ve většině případů je bohužel diagnóza stanovena později, než by bylo třeba a naše léčebné možnosti jsou proto omezené. Ale i v těchto případech lze nemocným život velmi významně prodloužit.

Jak probíhá vyšetření jater? Čekají pacienta nepříjemné či přímo bolestivé zákroky?

Jako každý obor, tak i hepatologie disponuje celou škálou diagnostických a terapeutických výkonů. Spektrum zahrnuje výkony neinvazivní, stejně tak ale i invazivní. Záleží na jednotlivém případě a na otázku proto nelze odpovědět konkrétně.

Jaké jsou nejmodernější metody léčby jater? Už jsem slyšel o umělé ledvině či umělém srdci, existuje i něco jako umělá játra?

Ano, nahradit funkce jater jsme schopni několika různými technologiemi. Naše dovednosti ale v tomto smyslu nejsou tak pokročilé jako je tomu u ledvin. Funkce jater je mnohem komplexnější a složitější. Kromě „umělé“ náhrady jaterních funkcí patří mezi moderní metody léčby jaterních onemocnění celé široké spektrum specifických léků (například extrémně účinná a bezpečná léčba virové hepatitidy C) a postupů. Samostatnou kapitolu pak tvoří různé varianty transplantace jater, která je dnes standardní a dobře dostupnou metodu léčby pacientů, u kterých došlo k selhání jaterních funkcí.