Den otců? V Česku se příliš neslaví, muži by ale více pozornosti uvítali

Spontánně zná svátek 65 procent respondentů. Oba svátky - Den matek i Den otců - slaví 15 procent dotázaných. Na 32 procent respondentů neslaví žádný z těchto svátků. Samotný Den matek slaví 52 procent respondentů a pouze Den otců slaví jedno procento osob. Pro většinu lidí je 'importovaným' svátkem stejně jako Valentýn. Respondentům také vadí, že s oslavou tohoto svátku jsou spojené výdaje.

To, že Den otců není zatím v Česku významným svátkem, ukazují i data z plateb kartami klientů ČSOB. "V období svátku Dne otců nedochází k žádným nákupním výkyvům proti běžným dnům. Není tak možné říci, že by Češi na Den otců utráceli více a například také za specifické produkty spojené s tímto svátkem," uvedl mluvčí ČSOB Patrik Madle.

Na otázku, zda bude někdy v budoucnu Den otců stejně populární a oslavovaný jako třeba Vánoce, odpovědělo 70 procent respondentů, že se tak spíše nestane. Pouze 30 procent oslovených věří, že svátek si svou oblibu získá.

Většina dotazovaných žen si myslí, že by otcové svůj den mohli trávit s dětmi a rodinou. K oslavě patří i výlet nebo grilování. A večer by mohli mít svůj vlastní večírek nebo zajít s kamarády "na jedno". U mužů mezi populární způsoby oslavy patří rozhodně grilování, ale i trochu adrenalinu, tedy poker, motokáry nebo fotbal.

Podle názoru respondentů je svátků v kalendáři dost. Jediný svátek, který by přivítali, by byl ten, který by současně zahrnoval den pracovního volna. Pozitivní ohlasy získaly mezi svátky spíše dny věnované boji s určitou nemocí, která přináší osvětu a podporu lidem, kteří ji potřebují.

Den otců vznikl v Americe na začátku 20. století. Mohl by být protipólem tradičního svátku Dne matek, který se slaví druhou květnovou neděli.