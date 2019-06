Silný vítr zastavil lanovku na Sněžku, atrakcí pro turisty je Mapa republiky

Z mezistanice lanovky Růžová hora to je na vrchol Sněžky 2,5 kilometru pěšky. Turisté si však musejí dát na cestě pozor, protože správa Krkonošského národního parku tam v minulých dnech začala s opravami kamenného chodníku. Ve všední dny je cesta uzavřená, o víkendech je staveniště s opatrností průchodné. Opravu cesty by stavbaři měli udělat do poloviny července.

Dnes dopoledne bylo na hřebenech hor skoro jasno a teplota se pohybovala kolem 16 stupňů Celsia. V nižších polohách bylo výrazně tepleji, například Pec pod Sněžkou v 09:00 hlásila 25 stupňů Celsia.

Sníh na Mapě republiky by podle odhadu Správy KRNAP mohl letos vydržet do konce června. Letošní maximální výška sněhu byla na Mapě republiky naměřena 20. března, 14,5 metru, což je třetí nejvyšší naměřená hodnota za posledních 20 let. Před týdnem mocnost sněhu dosahovala přes osm metrů. Sníh na Mapě republiky postupně odtává, jako poslední zůstává sníh, který znázorňuje střední Čechy.

Sněhové pole Mapa republiky je v nadmořské výšce 1420 až 1455 metrů v nejpřísněji chráněné první zóně KRNAP, proto se k němu turisté nedostanou. Za příznivého počasí je ale viditelné zdaleka. Dobře je vidět od bufetu Chalupa Na Rozcestí či z cesty mezi Výrovkou a Památníkem obětem hor v sedle mezi Luční a Studniční horou.