Vrátí se na Staromák sporný Mariánský sloup? Došlo k potyčce s policií

Mluvčí pražské policie Andrea Zoulová ČTK řekla, že na náměstí dorazili i příslušníci Policie České republiky, kteří se situací zabývají na místě společně s městskými strážníky. Na místo mají dorazit i zástupci Prahy 1.

Akce má trvat do večera. Sloup ze 17. století v roce 1918 svrhl dav, protože v něm spatřoval symbol habsburské monarchie, o jeho návratu se diskutuje od 90. let. Kromě desítek příznivců obnovy sloupu dnes dorazilo na místo i několik odpůrců. "Vítám i odpůrce, protože bez odpůrců by byl tento příběh velice plytký," oslovil je Váňa. Dodal, že bez nich by pravděpodobně sloup už dávno na náměstí vrátil nějaký soukromý investor. Akce se zúčastnil i zvolený europoslanec Alexandr Vondra (ODS) a zaujala i kolemjdoucí a turisty.

Po 16:00 začali účastníci s modlitbami za přátelství a spříznění, které vedl kněz Tomáš Holý. Před začátkem modlitby zazpívali Mariánskou píseň.

Dnes umístěná část balustrády váží asi jednu a půl tuny. Všech 250 zpracovaných dílů sloupu a korintskou hlavici Váňa přivezl do metropole v úterý lodí po Vltavě. Nyní dokončuje hlavici a dílo chce na základě stavebního povolení, kterému skončí platnost v červenci, umístit na původní místo.

Nemá nicméně vyjednaný zábor a příjezdovou cestu. Kvůli tomu již po prvním pokusu stavbu uskutečnit, kdy se spolupracovníky odstranil kočičí hlavy na části náměstí, musel místo po zásahu městské policie vrátit do původního stavu.

Zastánci obnovení považují Mariánský sloup za symbol a vzpomínku na obránce Prahy za třicetileté války a významné umělecké dílo, od něhož se odvíjelo barokní sochařství v Čechách. Podle odpůrců jde o symbol habsburské nadvlády a netolerantní rekatolizace země. Pražské zastupitelstvo se naposledy v roce 2017 vyslovilo proti návratu sloupu.