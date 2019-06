Nezapomínejte na tatínky. Dnes mají svátek, na řadě míst se koná Tátafest

Liga jako mužská organizace se snaží podporovat větší zapojení mužů do péče o potomky a propagovat takzvané aktivní otcovství. "Zahraniční výzkumy ukazují, že přítomnost otce u výchovy zvyšuje šanci dětí na zdravý a bezproblémový život. Děti lépe prospívají ve škole a zvládají vztahy. Méně pak podléhají psychickým poruchám a závislostem," uvedl Lukáš Talpa z LOM.

Podle průzkumu, který si liga nechala vypracovat, dvě pětiny otců o nástupu na rodičovskou dovolenou aspoň krátce uvažují. Nakonec je na ní ročně podle údajů ministerstva práce kolem 5000 mužů. Tvoří tak necelá dvě procenta příjemců rodičovského příspěvku.

Podle ligy jedním z důvodů jsou zažité představy, že muž má být živitel a žena pečovatelka. Za jednu z hlavních překážek pak liga označila to, že muži vydělávají v Česku v průměru o pětinu víc než ženy, takže je jejich nástup na rodičovskou pro rodinu nevýhodný.

Od loňska mohou otcové po narození potomka nastoupit na týdenní otcovskou dovolenou, která se jim proplácí z nemocenského pojištění. Podle ligy by stát tímto opatřením končit neměl. "Vítanou podporou aktivního otcovství by bylo zavedení bonusu pro druhého pečujícího rodiče, tedy nejčastěji otce, který by si vybral alespoň část rodičovské," uvedl Talpa. Podle něj by se pravidla rodičovské měla upravit tak, aby přispěla k většímu zapojení otců a ke srovnání podmínek mužů a žen.

S takzvaným střídacím bonusem, tedy s několika měsíci rodičovské navíc pro druhého z rodičů počítá nová evropská směrnice o sladění práce a rodiny. Česko bude muset záměr promítnout do své legislativy a zavést.

Den otců se poprvé slavil v červnu 1910 v americkém městečku Spokane ve státě Washington. Tradici založila Sonora Smartová Doddová na počest svého otce, který ji a její bratry po smrti jejich matky sám vychoval. Na nápad zakladatelka tradice přišla při mši na Den matek. Mínila, že by si ocenění za péči zasloužili i muži, kteří se odpovědně a s láskou starají o své potomky a rodiny. Postupně se svátek rozšířil do desítek zemí světa. Někde se ale slaví v jiném než červnovém termínu a oslavy mívají také různou podobu.