Propaganda v dětském časopisu? Na Mateřídoušku se snesla vlna kritiky za článek o Gretě

„Šestnáctiletá švédská školačka Greta Thumbergová se stala symbolem boje proti znečišťování planety a globálnímu oteplování. Jak toho docílila? Začala chodit za školu,“ představuje Mateřídouška své červencové číslo, jehož je Greta a s ní spojený fenomén aktivistického záškoláctví hlavním tématem. „Tohle tvrzení je sice trošku zjednodušující a vůči Gretě i nespravedlivé, ale v podstatě pravdivé. Greta v posledním školním roce místo do školy chodí před švédský parlament protestovat,“ uvádí časopis na svém oficiálním facebookovém profilu.

Časopis o Gretě píše, že je inspirací pro další studenty, kteří bojují proti klimatickým změnám. „Máloco poukazuje na to, že studenti ze svých požadavků nepoleví jako zatím největší akce z pátku 15. března 2019. Toho dne se podařilo zburcovat školáky, bez nadsázky z celého světa, a do ulic tak vyšlo více než milion lidí! Sociální sítě ještě ten samý den obletěly fotografie obležené Braniborské brány v Berlíně, římského Kolosea, k prasknutí nacpaných náměstí a hlavních tříd,“ píše Mateřídouška a dodává, že to „už je síla, se kterou se musí počítat. Snad proto můžeme doufat, že alespoň některé prosby budou vyslyšeny.“

Řada diskutujících osočila redakci, že dělá jednoduše propagandu. „To snad nemyslíte vážně, takovou manipulaci cpát do hlaviček těch nejmenších dětí!!!,“ napsal jeden. „Propaganda do časopisu pro děti nepatří! Je čas udělat Mateřídoušce pápá a pro děti kupovat něco jiného,“ rozčiloval se další komentář.

„Tyto články hrubě porušují mravní výchovu dětí. Budou informována příslušná místa k prošetření, včetně Ministerstva školství a medializace,“ varovala redakci jedna diskutující. Ta však v článku problém nevidí. „ V článku se píše o tom, že by dětem neměla být lhostejná budoucnost naší planety. Kdo už jiný by si to měl uvědomit než mladá generace, která co nevidět doroste do věku, kdy sama bude mít děti a kdy si bude přát, aby tyto děti jednou nežily v prostředí, které je bude ohrožovat na zdraví a životech?“

Mnohé komentáře vyčítali Mateřídoušce, že se dovoluje to, „co si nedovolili ani komunisté“. Další však naopak upozorňovali na starší čísla časopisu, na jejichž obálce byl sovětský diktátor Josif Stalin či obrázky pracujících dělníků z dílny sovětské propagandy, s tím, že „Mateřídouška se moc nezměnila.“

Našli se ale i ti, kteří se Mateřídoušky zastali „To ty děti chcete zavřít do sklepa, aby se náhodou nedozvěděly, že jim dospělí zničili klima, že 2+2 jsou čtyři, že papír může hořet nebo že lidé umírají?“ napsal jeden diskutér. „Proč mám dojem, že kdyby tam byl článek o zlých migrantech a muslimech, tak byste tomu tleskala? Ale počkat, to by vůbec nebyla indoktrinace, to by bylo v pořádku, že?“ rýpla si další.

Školačka bývá často zesměšňována a kritizována odpůrci zelené politiky. Naposledy se do ní opřel Václav Klaus mladší při představení své nové strany Trikolóra. „Nemyslíme si, že evropskou, potažmo světovou průmyslovou politiku má určovat šestnáctiletá puberťačka ze Švédska s nějakými diagnostikovanými psychickými poruchami,“ uvedl Klaus mladší. Na sociálních sítích se mu za to dostalo značné kritiky.

Klaus odkazoval na skutečnost, že Greta trpí Aspergerým syndromem. „Tito lidé pohlížejí na svět trošku jinak,“ popisuje jej Mateřídouška. „Často mají neobvyklé zájmy, na které se dokážou velice silně soustředit. A to je přesně Gretin případ. V boji za planetu jí nebrání ani problémy v komunikaci a s vystupováním na veřejnosti, kterými ‚aspergeři‘ často trpí. Její odhodlání je o to úctyhodnější.“