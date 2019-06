Sociálka odebrala opilé ženě devítiměsíční dítě

Na nezvyklé počínání matky upozornili policisty minulý týden ve čtvrtek motoristé při dopravní kontrole u zámku v Zákupech. Uváděli, že žena se pohybuje po místních komunikacích s malým dítětem v kočárku, vrávorá a nebezpečně přitom vstupuje do vozovky. Když policisté ženu objevili, těžce artikulovala a měla problémy s orientací v prostoru.

"Na dotaz, kde bydlí, po dlouhém přemýšlení jmenovala svou vesnici, ale rukama ukazovala na opačný směr oproti skutečnosti," uvedla Baláková. Žena policistům přiznala, že ten den byla i se svým devítiměsíčním dítětem tři hodiny v restauraci. "Neměla přitom pro něj s sebou ale žádné jídlo nebo pití a ve třicetistupňovém vedru nebylo chráněné před účinky slunce jakoukoliv čepičkou," řekla policejní mluvčí.

Policisté následně matku s dítětem doprovodili do místa jejich bydliště a vyzvali ji, aby připravila dítěti sunar. Žena chlapce nechala v kočárku venku policistům a slíbila, že se brzy vrátí. Když delší dobu nepřicházela, policisté zjistili, že v bytě konzumuje další alkohol a sunar pro chlapce připravovat ještě ani nezačala.

"Zavolali proto na místo sociální pracovnici, která rozhodla o okamžitém odebrání dítěte a jeho převozu do českolipské nemocnice," uvedla Baláková. Když sociální pracovnice odjížděla s dítětem do nemocnice, jeho opilá matka podle mluvčí tvrdě spala a vůbec netušila, co se právě v její rodině odehrává. "Pro dítě bylo velkým štěstím, že se tato žena projevila jako nezodpovědná matka na veřejnosti a před očima policistů, kteří tak mohli včas zasáhnout a zajistit jeho bezpečí," dodala policejní mluvčí.