Sorry jako: Monika Babišová se z Čapího hnízda vysmívá Čechům? Mezi lidmi to vře

Monika Babišová oslavila 14. června 45. narozeniny. Své půlkulatiny oslavila s rodinou a přáteli na Čapím hnízdě, kvůli němuž ona i její muž čelí obvinění z dotačního podvodu. Fotky z akce následně vyvěsila na sociálních sítích.

Nechybí fotka s Babišem a jejich dvěma dětmi. Přímo před „hnízdem“ pak Monika Babišová pózuje se svým manželem a skupinou lidí, všichni mají na hlavě modré kšiltovky s nápisem „Sorry jako“. „Sorry jako. Nejlepší parta na světě,“ pochvalovala si Monika.

Právě tento snímek ale řadu Čechů naštval, teď koluje po sociálních sítích s velmi kousavými komentáři. „Sorry jako. Takhle se Monika Babišová vysmála občanům na Čapím hnízdě ...Ať si ta pipina, podvodník a jejich nohsledi pořídí raději čepice s nápisem StB. To je plná pravda,“ vzkazuje jeden z uživatelů twitteru.

Čau lidi, makáte u pásu, na stavbě nebo se celej den potíte v dílně, na kase nebo v nemocnici? To je hrozně fajn, že takhle pracujete a platíte daně, pan předseda s rodinou vám drží palce, každej holt nemá to štěstí, že si může užívat z peněz daňových poplatníků. Sorry jako. pic.twitter.com/uprvgMALCr