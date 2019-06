Kyselinová útočnice stanula před soudem. Hrozí jí 12 let, oběti chtějí miliony korun

Kroft, která se narodila v Moldavsku, ale má české občanství, se k incidentu doznala. Tvrdila ale, že si vůbec neuvědomovala, že použila kyselinu. Když dva muži a žena bili dalšího muže v klubu, měla prý strach, že ho zabijí. Chtěla na ně chrstnout vodu, jako to dělá doma, když se perou psi. Sáhla proto do úklidové komory a vzala lahev. Byla v takovém šoku, že si neuvědomovala, co drží v ruce. Nevnímala ani bolest. Po incidentu prý měla zlomenou nohu a necítila ani poleptání od kyseliny, které si také způsobila.

Napadené muže ve věku 39 a 27 let a dvaatřicetiletou ženu kyselina zasáhla na pěti až sedmi procentech povrchu těla. Jejich léčení si vyžádalo několikatýdenní hospitalizaci v nemocnicích v Plzni a na Vinohradech a u každého také několik operačních zákroků. Zůstaly jim jizvy po poleptání. Po útočnici požadují jako náhradu škody a nemajetkové újmy dohromady kolem 2,6 milionu korun, dalších téměř 430.000 korun chtějí zdravotní pojišťovny a majitel domu za vzniklé škody.

Incident se odehrál loni 24. března ráno v nočním klubu v prvním patře domu na Americké třídě. Kroft měla od klubu klíče, podle výpovědi majitelky podniku proto, že v jednom pokoji občas poskytovala placené sexuální služby. To ale obžalovaná nepřiznala. Do už zavřeného klubu si pozvala známé na kávu.

Žena a dva muži odešli do pokoje a Kroft po nich po čase začala podle obžaloby chtít peníze, jako by pokoj využili k poskytování placených sexuálních služeb. Hádka mezi nimi přerostla ve fyzický konflikt, do něhož se zapojil ještě další muž. Obžalovaná ale tvrdila, že žádné peníze nechtěla, chtěla jen, aby všichni odešli, protože spěchala na vlak.

Útoky kyselinou nejsou u soudu tak časté. Plzeňský soud ale už jeden takový případ řešil. V roce 2015 vyměřil 23 let vězení Janu Dubskému, který podle verdiktu v listopadu roku 2013 neunesl dřívější rozchod s přítelkyní.

Počkal si na ni před bytem. Když nasedla do auta, otevřel dveře a vylil na ni kyselinu sírovou. Žena utrpěla těžká zranění s doživotními vážnými následky. Rozsudek potvrdil Vrchní soud v Praze, Nejvyšší soud a Ústavní soud následně odmítly i další Dubského stížnost a dovolání.