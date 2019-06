Na Letnou se chystají davy lidí, někde se vypravují i autobusy

"Zjišťujeme naše provozní možnosti a podle toho bude v příštích dnech kapacita jednotlivých spojů operativně navýšena," sdělila dnes ČTK mluvčí ČD Vanda Rajnochová. Poptávka po nedělních vlacích z Moravy do Prahy je podle mluvčí ale pravidelně zvýšená a volná místa jsou jen v první třídě nebo v dopoledních spojích.

Zástupci organizátora ČTK sdělili, že v Praze jednají s dopravním podnikem o posílení hromadné dopravy. Dopravce podle mluvčí Anety Řehkové na upřesnění ohledně akce od pořadatele ale ještě čeká. "Už nyní ale můžeme účastníkům akce doporučit přepravu metrem do/ze stanice Hradčanská," uvedla mluvčí. Organizátoři protestu vyzvali zejména Pražany, aby se dostali na Letnou raději pěšky, očekávají totiž, že městská doprava bude přetížená a parkovat na Letné nebude možné.

Z Královéhradeckého kraje bude pro účastníky protestu na Letné vypraveno hned několik autobusů, vyjedou z Trutnova, Náchoda nebo menších měst na Jičínsku, tedy většinou z míst s horším dopravním spojením.

Několik autobusů má dorazit do Prahy i z Moravskoslezského kraje. Dva budou vypraveny pro zájemce z Ostravy a okolí a v případě poptávky a zaplnění kapacity by mohl přibýt ještě další, řekl organizátor ostravských protestů Vladimír Dubový. Další dva autobusy by podle jeho informací měly přivézt lidi z okolí Nového Jičína, Frenštátu pod Radhoštěm a Rožnova pod Radhoštěm. Z regionu by měla podpořit pražskou akci podle Dubského nejméně tisícovka lidí.

Autobusy vypraví i dobrovolníci z některých měst ve Zlínském kraji, ze Zlína pojedou dva. "Zbývá v nich posledních asi osm míst. Víme i o dalších desítkách lidí, kteří jedou auty, a spousta lidí jede vlakem," uvedla za dobrovolníky z iniciativy Společně to dáme Aneta Maléřová.

Autobus vypraví také organizátoři ze Šumperku a Zábřehu. Z Olomouce se vydá do Prahy po vlastní ose odhadem 200 až 300 lidí, řekl ČTK organizátor Vladislav Raclavský.

Z Brna se na Letnou chystá minimálně 1500 lidí, řekla ČTK Hana Strašáková ze spolku Společně Brno. Podle ní lidé dojednávají autobusy a někteří pojedou auty.

Z Liberce se organizátorům zatím podařilo zajistit jediný autobus. "Komplikuje nám to dětská olympiáda, zjišťuji, zda bychom mohli někde sehnat další autobusy," sdělila za organizátory Anna Provazníková. V Liberci v neděli začíná Letní olympiáda dětí a mládeže a organizátoři si pro ni zablokovali 35 autobusů a 45 řidičů, mnoho volných vozů a řidičů tak už v kraji není.

Na jihu Čech pořadatelé protestů o možnosti speciálního nedělního spoje teprve jednají s dopravci. "Odhadujeme, že by ho mohlo využít 500 lidí. Zatím ale jednáme o podmínkách a možnostech," řekl Tomáš Kuboušek, který pořádal demonstrace proti premiéru Andreji Babišovi (ANO) a ministryni spravedlnosti Marii Benešové (za ANO) v Českých Budějovicích.

Z míst bližších a přístupnějších k Praze se hromadná přeprava lidí neplánuje, zájemci většinou pojedou auty. Například ve středních Čechách chtěla řada místních organizátorů protestů autobusy vypravit, ale byl o ně malý zájem. V Plzeňském kraji lidé na facebooku založili událost s podrobnostmi o akci na Letné a mohou se tam domluvit i na společném odjezdu vlakem nebo sdílení míst v autech, řekla organizátorka pardubických demonstrací Ivana Böhmová.