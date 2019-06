Vloupání každých 25 minut. Máte dobře zabezpečený domov? Policie rozjela kampaň

— Autor: EuroZprávy.cz / ČTK

Vloupání do bytů, domů nebo rekreačních chat tvoří v České republice více než polovinu trestné činnosti. Policie proto při příležitosti Evropského dne proti vloupání do obydlí připravila kampaň s radami občanům, jak zabezpečit své domy a byty. Na tiskové konferenci to dnes sdělili zástupci policie a ministerstva vnitra.