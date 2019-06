Kdo zapálil sklad textilu v Olomouci? Škoda obrovská, u soudu bylo dusno

Požár dvojice, které hrozí osm až 15 let vězení, podle obžaloby připravovala v červnu 2016 na různých místech Olomouce. "Chaito vymyslel plán zapálení, dopravu na místo, zvolil únikovou cestu, aby pachatel nebyl kamerovým systémem zachycen," uvedla žalobkyně. Podle ní plánovali, že objekt zapálí naftou nalitou do ventilátoru, aby byl požár přisouzen vadné elektroinstalaci.

Chaito údajně za spolupráci Královi slíbil 100.000 korun. Ten podle obžaloby prostory nafotil, společně pak na čerpací stanici naplnili plastový kanystr a dopravili do sídla firmy. Král dnes vypovídat odmítl. "Vypovídat nebudu, je ale pravda, že mně to nabízel," uvedl.

Chaito naopak vše popřel. "Všechno je to na mě hozené. Když hořela firma, řekli, že viní mě, a pak už se to vezlo," uvedl Chaito, který ve firmě svého strýce pracoval do roku 2013. "Zapálil to ten, který z toho má benefity, já bych z toho nic neměl. Jsem nevinný, neměl jsem jediný důvod," dodal obžalovaný.

Majitel firmy i jeho syn jsou přesvědčeni o tom, že požár má na svědomí právě Chaito. Indicie o připravovaném zapálení skladu měli prý už před požárem, kdy v areálu našli upravený kanystr s naftou. Podle Chaitova bratrance byly po odchodu obžalovaného z firmy posprejované reklamy a zmizel trezor. "Ty indicie vždy vedly k němu. Od klientů jsem slyšel, jak o nás mluví, byla to nenávist," uvedl svědek.

Přesvědčený o jeho vině je i majitel firmy, jeho strýc. U soudu vypověděl, že vlastní největší firmu zaměřenou na second hand v ČR. Synovec jej prý okrádal. Tvrdil, že byl bez peněz a najednou si zakládal svou firmu. "Jsem si jistý, že kradl ty čtyři roky. Přetáhl mi zaměstnance i odběratele. Dělal maximum, aby nás zničil," uvedl muž. "Stoprocentně věřím, že požár zorganizoval Mohamad Chaito," uvedl majitel.

Skladovací hala textilu shořela v ulici Matěje z Janova 25. června 2016. Zasažena byla hala a třídírna textilu o celkové ploše asi 2000 metrů čtverečních a kancelářské prostory. Na místě tehdy zasahovalo 130 hasičů z Olomouckého a Moravskoslezského kraje. Škodu vyčíslila policie a při vyšetřování se na základě expertíz zjistilo, že požár někdo založil úmyslně. Firma dostala podle svědků od pojišťovny 13 milionů korun, šlo o škody na zboží. Haly, které shořely, měla pronajaté. V červnu 2017 policisté oznámili, že případ odložili, protože se nepodařilo zjistit pachatele.